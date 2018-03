Carles Agustí serà el rival de Munté a les primàries del PDECat a Barcelona

Carles Agustí, a l'esquerra de la imatge, amb Joaquim Forn. Foto: ACN

Joaquim Forn i Xavier Trias, en una imatge d'arxiu Foto: ACN

El PDECat ha obert oficialment el procés de primàries per escollir candidat a Barcelona de cara a les eleccions municipals del 2019 i els aspirants tenen fins divendres per postular-se. Neus Munté, presidenta del partit i exconsellera de la Presidència, presenta el seu projecte aquest migdia . Al llarg dels propers dies té previst fer-ho Carles Agustí, responsable de govern obert de la Diputació de Barcelona i comissionat de Participació de l'Ajuntament en l'etapa de Xavier Trias. Segons fonts consultades per, Agustí formalitzarà la precandidatura entre dijous i divendres. "Està decidit en un 99%", recalquen aquestes fonts.Agustí, que també és president de l'Associació de Comunicació Política de Catalunya, és un dels dirigents que més propostes va llançar durant la refundació de CDC, procés en el qual va ser una de les cares viisbles del corrent Generació Llibertat. Després de la posada en marxa del PDECat va entrar a formar part del comitè d'ètica del partit, que és l'encarregat de tramitar l'expedient sobre Santi Vila per les crítiques que va efectuar contra els consellers del Govern un cop ja havia deixat la primera línia de la política.Amb la participacio d'Agustí, dirigent de llarga trajectòria en la federació barcelonina de l'antiga Convergència, els associats del PDECat a la capital catalana tindran oportunitat de confrontar els projectes en una campanya que preveu debats per tota la ciutat. La votació es farà entre l'11 i el 12 de maig, un any abans que se celebrin els comicis. La idea és bastir un projecte de ciutat que permeti competir contra Ada Colau, que aspira a la reelecció i que a les enquestes veu com ERC l'arriba a superar La incògnita, a hores d'ara, és amb quina fórmula es presentarà el PDECat als comicis. Hi ha sectors del partit que aposten per bastir un Junts per Barcelona, a l'estil del que es va fer amb Junts per Catalunya al Parlament, però en aquest cas amb un "independent de prestigi" al capdavant. D'altres -com és el cas d'Artur Mas, president de la fomació fins al gener i veu respectada entre els quadres- defensen en privat intentar una llista unitària amb els republicans, que ja han escollit Alfred Bosch com a candidat.El cap de llista preferit per Xavier Trias era Joaquim Forn , però la situació de presó a la qual està sotmès molt probablement li impedirà ser candidat. Forn apareixia en totes les travesses per optar a ser cap de cartell -Trias l'havia assenyalat públicament com a successor-, però Carles Puigdemont el va triar com a conseller d'Interior en la remodelació del Govern del mes de juliol i la seva carrera política va emprendre un altre rumb.

