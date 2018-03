Rull canta les quaranta a Santi Vila a Twitter

Provocar un titular d’aquesta mena respecte d’una persona que fa quatre mesos que roman injustament tancada a la presó per un estat que la reté com a ostatge (amb una nena de 2 anys i un nen de 5) i que no es pot defensar directament, ho trobo d’una baixesa moral indescriptible pic.twitter.com/QCDpNrgYvx — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) 6 de març de 2018

Picabaralla interna en el PDECat. El conseller de Territori cessat pel 155, Josep Rull, ha carregat amb força aquest dimecres contra qui va ser conseller d'Empresa i Coneixement en el darrer executiu de la Generalitat, Santi Vila. "Ho trobo d'una baixesa moral indescriptible", etziba Rull fent referència a unes declaracions de Vila al Diari Ara, en les quals assegura que, si Junqueras "hagués fet costat a Puigdemont", ara no hi hauria presos polítics, ni tampoc exiliats a Brussel·les i Catalunya tindria "autogovern".Rull no s'ha pres gens bé aquestes paraules i ha publicat una contundent piulada aquest dimarts al vespre. L'excap de la cartera de Territori i Sostenibilitat retreu a Vila que provoqui un titular d'aquesta "mena" respecte d'una persona que "fa quatre mesos que roman injustament tancada a la presó per un estat que la reté com a ostatge, amb una nena de 2 anys i un nen de 5, que no es pot defensar directament".

