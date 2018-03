La tecnologia 5G també aposta per Catalunya: Sant Cugat servirà d'espai de proves

L'alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, reunida amb diferentse membres del projecte tecnològic Foto: Ajuntament de Sant Cugat

Sant Cugat serà un laboratori urbà, ciutadà i tecnològic per tal de validar les tecnologies i serveis 5G. Així, el consistori vallesà se suma al projecte que lideren la Generalitat, la Mobile World Capital Barcelona (MWCB), l’Ajuntament de Barcelona, la Fundació i2CAT, el Centre Tecnològic de Telecomunicacions de Catalunya (CTTC), Atos i la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).Es tracta del projecte 5GBarcelona, que pretén convertir la capital catalana i el país en un dels centres de connexió d'innovació digital europeu en aquesta tecnologia, que permetrà més velocitat i connectivitat entre mòbils i altres aparells amb Internet.Encara s’ha de valorar quin paper jugarà la localitat vallesana, tant en l’àmbit com en la temàtica. Està previst que el 5G sigui una realitat el 2020.La Comissió Europea té en marxa el programa 5G-PPP i al llarg de 2018 escollirà un nombre reduït de projectes per crear entorns de prova a diferents ciutats i el 5GBarcelona figura en la llista de candidats.

