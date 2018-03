VÍDEO «A la mierda, esto es España»: arrenquen els cartells de la República catalana a Sabadell

Cartells de la República arrencats a Sabadell. Foto: Twitter

Sabadell fue, simbólicamente, 'municipio de la república catalana'... hasta hace apenas unos minutos 👇👇 pic.twitter.com/ZnWtY6KWUz — Estrellado (@arturelpayaso2) 5 de març de 2018

El Comitè de Defensa de la República (CDR) va instal·lar la matinada de diumenge a dilluns en sis entrades de Sabadell uns cartells als rètols oficials de benvinguda a la ciutat on anunciaven que la localitat és "municipi de la República catalana". Tot i això, i després que els partits que han donat suport a l'article 155 (PSC, Ciutadans i PP) demanessin la seva retirada immediata, aquest dimarts els cartells han desaparegut. I ho han fet a la vegada que a la xarxa han circulat perles com la següent:Amb un delicat "A la mierda, esto es Sabadell, España", l'usuari @arturelpayaso2 ha compartit a Twitter el moment en què retira el cartell que es troba a la carretera de Castellar. Dura menys de 20 segons, però és molt clar. I a jutjar per la piulada que ha fet el col·lectiu d'ultradreta VOX, l'autor del vídeo n'és militant:Els cartells els va penjar el CDR local, però l'oposició posa en dubte si el govern local, del qual en formen part dues forces independentistes, no hi està al darrera.

