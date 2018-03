Absolts els agents de la Guàrdia Civil acusats de segrestar un home per exigir-li diners

L'Audiència de Girona ha absolt els dos agents de la Guàrdia Civil acusats de segrestar un home a Girona, dur-lo emmanillat a una zona boscosa i exigir-li diners el 6 de novembre del 2013. També ha dictat sentència absolutòria per als altres dos processats que, segons sostenien les acusacions, es van posar d'acord amb els guàrdies civils per esperar la víctima al portal de casa seva, carregar-la en un cotxe i emportar-se'l fins a un descampat de Vilablareix per extorquir-la.



La sentència conclou que la versió de la víctima, de la seva dona i d'un testimoni, contenen "tantes imprecisions, incoherències i contradiccions" que fa "impossible" condemnar-los. L'absolució, detalla el tribunal, és per falta de proves i no perquè es creguin la versió dels guàrdies civils. De fet, la sentència afirma que les seves explicacions al judici són un "pur deliri" i que superen "la majoria dels relats exculpatoris de ficció" que han escoltat "mai".

"L'única conclusió possible, quan es té el convenciment que tots falten a la veritat en major o menor grau, és dictar una sentència absolutòria per falta de proves", resumeix la secció tercera de l'Audiència de Girona a la sentència que absol els dos guàrdies civils i els altres dos processats acusats de formar un grup criminal per segrestar un suposat narcotraficant de Girona i extorquir-lo.

