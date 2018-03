Mor un motorista en sortir de la via a l'Alt Empordà

Un motorista ha mort aquest dimarts a la tarda en sortir de la via amb la moto que conduïa a Cabanes (Alt Empordà) per causes que ara per ara encara s'investiguen, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT).El sinistre ha tingut lloc al quilòmetre 3 de la carretera GIV-6024. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís que alertava del fet quan passava un minut de tres quarts de set de la tarda. Arran de la incidència s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

