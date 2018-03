VÍDEO «Tots a presó» i «el llaç groc ens ofèn»: així ha estat la bel·ligerant rebuda del Círculo Ecuestre a Torrent

Roger Torrent ha afrontat aquest dimarts un intens partit fora de casa. El president del Parlament ha visitat el Círculo Ecuestre, on s'ha reunit amb els representants del Cercle de Directius de Parla Alemanya, i ha hagut d'entomar cops i retrets de tot tipus que li han arribat des de banda i banda. El club patrici no perdona a la màxima autoritat de la cambra catalana la plantada al rei Felip VI durant la inauguració del MWC ni l'incident davant la cúpula judicial a l'ICAB "Jo voto perquè vagin tots vostès a presó". Aquesta ha estat la intervenció més sonada, llençada gairebé de forma anònima des de la munió d'assistents a la trobada, que han etzibat a Torrent. De fet, el president de l'entitat d'empresaris alemanys, Albert Peters, ja l'havia advertit en l'inici de la seva intervenció: "Avui està en terreny crític". El president del Parlament no ha fugit del xoc en cap moment i ha defensat que la crítica és sempre saludable, perquè permet "millorar els arguments i escoltar".Peters ha assenyalat que qualsevol institució de l'Estat hauria d'estar disposada a "parlar, negociar i pactar" amb el proper Govern, encara que les posicions sobre el procés sobiranista segueixin sent molt allunyades entre les dues parts. "No es pot donar l'esquena a 2,2 milions de vots", ha remarcat.El portaveu, però, li ha enlletgit a Torrent la intervenció davant els fiscals, jutges i advocats catalans en què va fer referència als presos polítics. Ha titllat el fet d'"atac", així com la plantada al cap d'Estat durant la visita a Barcelona en el tret de sortida del Mobile. Peters també ha lloat el paper de la monarquia espanyola i la sala ha premiat les paraules amb aplaudiments.Ha estat en aquest punt quan el republicà ha tret pit i ha destacat que ell ha escoltat educadament totes les intervencions i que, en cap cas, s'ha plantejat aixecar-se de la cadira i deixar-los amb la paraula a la boca, tot i defensar posicions radicalment diferenciades.El president de la cambra catalana ha hagut de defensar a foc la candidatura de Jordi Sànchez, poca estona després de convocar oficialment el ple d'investidura , davant els embats dels empresaris de parla alemanya, que han posat en dubte la candidatura d'una persona que està entre reixes.Un assistent li ha demanat que es tregui el llaç groc tot afegint que "ens ofèn i ens insulta". Torrent li ha respost que el llaç groc és un símbol i que, sense ell, continuaria tenint les mateixes conviccions polítiques. Els membres del Cercle també han criticat la fuga d'empreses i han obert la porta a fer el mateix si no es deixa de banda definitivament la inestabilitat política.

