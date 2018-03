Un etarra sí i Sànchez no? Les raons del TSJ de Navarra per permetre la investidura de Yoldi

Hores abans que es fes pública la decisió del TSJN sobre el membre d'ETA el govern espanyol va dir que era "incompatible amb la legalitat"

"Si la llei permet als ciutadans en presó preventiva, encara que estiguin acusats de delictes amb penes severes, presentar-se de candidats a diputats o presidents de comunitat autònoma i són escollits democràticament, posar traves a l'exercici del seu dret lesionaria a la vegada els drets polítics dels seus electors". És el que va dir, en una interlocutòria -i en contra de l'opinió de la Fiscalia, que demanava per el 64 anys de presó- la sala del civil i el penal del Tribunal Superior de Justícia de Navarra el 1987.Ho va fer per autoritzar el trasllat de la presó d'Herrera de la Mancha fins al parlament basc de Juan Carlos Yoldi, pres preventiu d'ETA acusat d'estralls contra instal·lacions ferroviàries a Guipúscoa i que, en un intent d'Herri Barasuna (HB) per visualitzar els presos de l'organització, es va sotmetre al febrer d'aquell any a la investidura com a lehendakari. Yoldi va perdre, però va poder defensar la seva posició i fins i tot fer una roda de premsa al Parlament de Vitòria.La interlocutòria del TSJN, dictada pel seu president Marino Iracheta, un magistrat provinent de la justícia franquista, recordava que la presó preventiva "no és una pena" i va ser acordada per unanimitat dels deu membres de la sala. I aquesta és la situació en que es trobava el militant d'ETA, que va acabar condemnat, i en la qual es troba Sànchez des de fa més de quatre mesos. La sala civil i penal afirmava que el seu únic objectiu era "que l'inculpat esquivi l'acció de la Justícia", i aquest no era el cas "si se'l porta fora de la presó amb les mesures de seguretat necessàries per impedir l'evasió".De fet, considerava que un permís com el que ha reclamat aquest dimarts la defensa de Sànchez tant al Tribunal Suprem com al Tribunal Constitucional és "de menor entitat que un permís de sortida" i que una votació per ser investit president d'un govern "és important". La interlocutòria apunta, en qualsevol cas, que si la llei hagués estimat que un "delicte greu", en el cas de Yoldi la pertinença a banda armada, hagués implicat una limitació de drets d'aquesta mena "ho hauria previst" i no és el cas.La interlocutòria del tribunal navarrès no crea jurisprudència pel Suprem ni pel Constitucional però és, lògicament, un precedent a tenir en compte en el cas de Sànchez. Obligarà Llarena a una justificació molt fonamentada davant els escrits de Pina. De fet, el mateix TC va obrir la porta, en la seva interlocutòria sobre la possible investidura de Puigdemont , a que una persona en presó preventiva se sotmetés al debat parlamentari. En cap cas indicava el contrari. Encara més quan recordava que si Puigdemont s'entregava podria acudir a l'hemicicle amb permís judicial.Hores abans que el TSJN fes pública, fa més de 30 anys, la seva decisió sobre Yoldi l'aleshores portaveu del govern espanyol, el ministre Javier Solana, va declarar que a l'executiu de Felipe González no li semblava "en absolut compatible amb la legalitat" que se sotmetés a la investidura. Clavat al que diu ara el govern de Rajoy. Veurem que diuen, però, ara les tribunals.

Interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Navarra sobre Juan Carlos Yoldi by naciodigital on Scribd

