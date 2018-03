Elles són les protagonistes

Vigília de vaga. La del 8-M és una vaga de dones, la primera que veurem. Elles han de ser les protagonistes per alçar la veu contra les desigualtats que encara tenallen el seu dia a dia, a la feina i a casa. Aens hi sumem perquè entenem que una societat més igualitària, i això vol dir també aplicar mesures de discriminació positiva, és també un país millor, més just i on valgui més la pena viure. Avui veureu canvis al diari i molta informació especial. Deixarem sense foto articles on només hi apareguin fotografies d'homes per fer notar que no és normal una societat on elles tinguin encara l'accés vetat a determinats àmbits i la seva presència sigui només simbòlica. Veureu que, per desgràcia, són més de les que voldríem.Els sectors més dinàmics i reivindicatius faran vaga tot el dia per fer notar el seu buit, però també hi haurà aturades parcials a més de manifestacions. El PP i Cs no donen suport a l'aturada i Mariano Rajoy, l'antigor feta president del govern, ni tan sols a la "vaga a la japonesa" que ahir defensaven algunes de les seves ministres per sortir del pas. La reivindicació, necessària, ha d'anar més enllà de la jornada de demà. Per anar fent boca us deixo una informació deque us traurà de dubtes sobre què es reivindica, com es farà i quins drets teniu, el "Filiprim" desobre el clam feminista a la cerimònia dels Oscar, i la preciosa opinió d' "La veu de Nació ".

subdirector de NacióDigital



El jutge Llarena ja té damunt la seva taula l'escrit de Jordi Pina , l'advocat de Jordi Sànchez, per a que l'autoritzi a sotmetre's a la investidura el proper dilluns. La defensa va recórrer també al TC, com ja ha fet Oriol Junqueras, per demanar acabar amb la presó provisional. Sobre tot plegat he repescat en aquesta informació els arguments que fa més de trenta anys va usar el TSJ de Navarra per deixar sotmetre's a la investidura a la cambra basca un pres d'ETA . Van fer prevaldre, per unanimitat, els drets del diputat i dels seus votants. Veurem quines raons dona Llarena si, tal com han avançat els mitjans de Madrid, no autoritzen Sànchez a presentar candidatura. Tot mentre segueix el compàs negociador entre la CUP i Junts per Catalunya i ERC i va estenent-se la por entre els dirigents a unes noves eleccions mentre l'Estat no afluixa i no es creu que la Generalitat no pagués l'1-O . Sobre el moment polític us recomano llegir l'opinió deen relació amb el full de ruta i la posició de Joan Tardà. A dos pams de l'autodestrucció el titula. Llegint l'entrevista d'Oriol March a Santi Vila i veient les crítiques de Josep Rull i les tensions entre tots els actors no m'estranya.Josep Maria Cervera, alcalde del Port de la Selva i del PDECat, serà proposat avui com a nou president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI). La proposta l'elevarà el consell directiu a l'assemblea en una reunió a Santa Maria d'Oló, al Moianès. Cervera va ser un dels impulsors de l'AMI al costat de Josep Maria Vila d'Abadal. Agafa el relleu del propi Vila d'Abadal, de Neus Lloveras i de Carles Puigdemont, que va deixar el càrrec per presidir la Generalitat. Cervera és molt menys conegut que ells. El temps i els fets diran si la seva tria respon a una voluntat de deixar l'entitat en segon pla o a llençar una nova figura dels neoconvergents en l'àmbit municipalista. A les vicepresidències hi haurà Annabel Moreno, d'ERC a Arenys de Mar, i un representant de la CUP que podria seguir sent Eudald Calvo, d'Argentona. L'entitat és també al punt de mira judicial pel seu rellevant paper en el referèndum i en el moviment independentista.El Museu de Lleida inaugurarà avui l'exposició que la fira Arco va censurar setmanes enrere. Adquirida per Tatxo Benet, uns dels socis de Mediapro, la mostra de Santiago Sierra -Presos polítics a l'Espanya Contemporània- es podrà veure a la capital del Segrià. El que va passar a Arco és un símptoma de com s'ha lesionat la llibertat d'expressió a l'estat espanyol, un fet denunciat, per exemple, per Amnistia Internacional. El concepte de presos polítics és un tabú en els cercles de poder espanyols, que han fet bandera de la resposta judicial davant de la incapacitat de trobar una solució política al plet català. Us ho explicarem i podeu anar fent boca amb l'excel·lent article d'opinió deLa reivindicació feminista és a l'ordre del dia. Però no totes les dones la comparteixen. Ahir El País, fidel a la línia conservadora dels darrers temps, donava àmplia difusió a un article/manifest, com a mínim complaent, d'un grup de 28 dones. La primera de les signants era, l'eurodiputada catalana que va saltar a la fama com "la senyora d'UPyD" . També el signaven Anna Grau, Míriam Tey, Cayetana Álvarez de Toledo o María San Gil. "Les nenes d'avui necessiten saber que elles no són víctimes i que tenen el futur a les seves mans", deien a més de celebrar que a Espanya hi ha menys violència masclista que a altres països en lloc de condemnar-la. No naixem víctimes es deia l'article.El 8-M també ha provocat tensions a l'ICAB. La Comissió de Dones Advocades del Col·legi de Barcelona s'ha afegit a la vaga i ha emès un comunicat de suport. Fins aquí, tot normal. Ja és tradició que la comissió convoqui la premsa davant el Col·legi -que està just al davant de la delegació del govern espanyol- i es llegeixi el manifest de cada any. Aquest cop, però, una referència a la suspensió de l'autonomia iAhir a la nit es buscava una sortida al nou xoc intern. Caldrà estar atents a l'ICAB. Seria el primer cop que l'acte queda desautoritzat per la degana que havia fet de mediadora entre l'Estat i la Generalitat.Narcís Monturiol, nascut a Figueres l'any 1819, serà recordat per la seva faceta d'inventor. Va idear un submarí que evités la immersió a pulmó lliure. El 28 de juny 1859, va provar el seu primer Ictineu al port de Barcelona, amb èxit i amb un gran entusiasme popular. Era un petit submarí, de set metres d'eslora, tot de fusta, i en forma de peix. Va estar submergit dues hores i 20 minuts, a una profunditat de 20 metres. I tal dia com avui, el 7 de març de 1861, avui fa 157 anys,, amb la presència d’autoritats de la Marina. Recordem l'efemèride amb un reportatge enregistrat per Thalassa titulat El somni de l'Ictineu El 7 de març de l'any 1927, avui fa 91 anys, naixia a Barcelona, un dels escriptors més populars en català. Al llarg de la seva dilatada carrera també ha fet de periodista, editor i músic. De fet, és un dels fundadors dels Setze Jutges, el col·lectiu que va impulsar la Nova Cançó durant el franquisme. Aquí el podeu sentir cantant lletres del francès Georges Brassens el 1962. Com a escriptor ha estat molt actiu, i entre les seves obres més reconegudes hi ha els llibres de viatges (A peu per...) i El teu nom és Olga, que va acostar a molts a la realitat de la síndrome de Down. És un prolífic articulista. Des de la seva fundació i fins als finals dels 90 no va faltar a la cita diària amb els lectors de l'Avui, que va canviar per El Periódico, on encara manté la columna. Espinàs va celebrar l'any passat el seu 90 aniversari amb una conversa sobre música al programa Islàndia, de RAC1. Entre altres premis, ha rebut el d'Honor de les Lletres Catalanes i el Sant Jordi.

