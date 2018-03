Un llibre, una pel·lícula i una obra de teatre per gaudir el cap de setmana

D'entre tota l'oferta cultural, aquestes són les propostes que us recomanem des de la redacció deper gaudir al màxim del temps de lleure, oci i cultura del cap de setmana.Després de l’èxit de Bestiari, Libros del Zorro Rojo publica Herbari, una nova enciclopèdia visual d’Adrienne Barman, aquest cop dedicada a mostrar les característiques d'una gran varietat de plantes i flors. El llibre és tota una delícia que manté la vivesa i l’humor propis de l'autora, augmentat per una composició ben original de múltiples escenaris naturals, on la il·lustradora belga té l’encert d’incloure alguns dels personatges de la seva fauna, fascinant i singular. Ideal per regalar, tocar, contemplar i gaudir.Arriba a la cartellera el drama dirigit per Fernando Léon de Aranoa sobre el narcotraficant colombià Pablo Escobar, basat en el llibre Amando a Pablo, odiando a Escobar, signat per la periodista colombiana Virginia Vallejo. El film mostra la relació amorosa que va mantenir el famós narco als anys 80.La paraula és la protagonista del nou muntatge d’Oriol Broggi, Bodas de Sangre, de Federico Garcia Lorca, que aquest divendres 9 de març arriba al Teatre-Auditori de Granollers. Una obra que parla sobre les forces majors i impulsos vitals que empenyen els personatges a la tragèdia degut als forts lligams familiars i als costums i tradicions arrelades, amb les interpretacions estel·lars de Clara Segura i Nora Navas.Lleida tornarà a ser aquest cap de setmana el punt neuràlgic del festival pioner de neo-folk a tot l’Estat. El MUD posa el focus a la música folk, però obre el punt de mira i dialoga amb d'altres estils, músiques, arts i registres. Una finestra d'avantguarda que no entén de prejudicis, i que sempre sorprèn a l'espectador, a mig camí de la tradició i la modernitat.Un cap de setmana ideal per gaudir del Festival de Cinema Independent Nord-americà de Barcelona, que arriba a la seva cinquena edició. Com és habitual, el festival se celebra a les tres sales dels Cinemes Girona de Barcelona. L'edició 2018 està formada per un total de 31 llargmetratges repartits en tres seccions: Tops, Next i Docs, a més de les habituals sessions gratuïtes de Movistar+. Ideal per gaudir del sabor cinèfil independent cent per cent americà.