Munté confirma la candidatura a les primàries del PDECat a Barcelona

Neus Munté, durant el consell nacional del PDECat Foto: Julio Díaz / PDECat

Neus Munté serà candidata a les primàries del PDECat a Barcelona. L'exconsellera de Presidència ha confirmat un secret que ja era de domini públic i aquest dimecres presentarà oficialment la candidatura. Munté vol liderar el projecte de la formació neoconvergent per recuperar l'Ajuntament de Barcelona en les eleccions municipals del 2019.Els precandidats interns tindran fins al 8 d'abril per recollir els avals de, com a mínim, 100 associats i 500 externs. Després de la validació dels avals es nomenaràn els candidats definitius, que hauran de batre's en campanya entre el 12 d'abril i el 10 de maig. El procés estarà tutelat per un Comitè Organitzador liderat per l'advocada Magda Oranich i culminarà amb la votació definitiva entre l'11 i el 12 de maig de forma presencial i electrònica.

Una altra de les que havia mostrat interès per liderar la llista és Joana Ortega, exvicepresidenta del Govern i exdirigent d'Unió, que està inhabilitada pel 9-N. Santi Vila, que havia ambicionat aquesta responsabilitat, s'ha allunyat de la política -ara està al sector privat- i té obert un procés disciplinari intern al PDECat.

