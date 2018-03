​Uber «passa» d'Ada Colau

Una imatge de l'aplicació Uber Foto: Flickr

Uber tornarà a funcionar a Barcelona després de més de tres anys sense operar a la capital catalana, segons ha avançat aquest dimarts Vozpópuli i han confirmat fonts de l'empresa nord-americana. Tanmateix, Uber, que ofereix serveis de lloguer de vehicle amb conductor (VTC), encara no ha concretat quan es materialitzarà aquest retorn a Barcelona.La seva tornada coincideix amb l'aplicació imminent de les traves que ha decidit impulsar Ada Colau a través de l'Àrea Metropolitana (AMB) per limitar les llicències VTC i protegir així el sector del taxi. El darrer ple metropolità va aprovar inicialment el reglament que obligarà a companyies com Uber i Cabify a demanar una autorització prèvia , a més de la llicència, per poder operar a l'àrea metropolitana, però encara no ha entrat en vigor perquè no s'ha aprovat definitivament.Sobre la seva tornada a la capital catalana, un portaveu de la firma de mobilitat ha declarat que "Uber ha revolucionat la forma en què la gent es mou per les ciutats de tot el món, però també és cert que hem comès errors pel camí. Estem canviant la nostra manera de treballar, centrant els nostres esforços a aconseguir la confiança de les ciutats en les quals estem presents. I Barcelona no és una excepció. Volem treballar amb els agents locals per contribuir a construir un model de mobilitat més sostenible".Des del sector del taxi, que segueix en alerta per evitar que es multipliquin els serveis VTC perquè li restaria part del negoci , ja han advertit que Uber no serà rebuda amb els braços oberts. "Benvinguts a l'infern", ha manifestat amb una piulada Élite Taxi, una de les entitats més representatives dels taxistes.

