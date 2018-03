Puigdemont revela com l'Estat maquilla la persecució a l'independentisme

L'Stasi va espiar i assassinar, els Mossos protegeixen vides tot i el vostre veto a Europol. Voleu imposar un fals relat per sostenir un sistema que s'enfonsa. Sense els vostres secrets d'Estat sabríem qui crea i finança organismes il·legals per espiar i perseguir rivals polítics pic.twitter.com/9JdGoRA46l — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 6 de març de 2018

"Aquells que més han presumit de demòcrates, havien muntat una autèntica Stasi a Catalunya per espiar els adversaris polítics". Sense citar els Mossos d'Esquadra, el portaveu del PP, Alejandro Fernández, ha acusat aquest dimarts l'independentisme d'utilitzar la policia catalana per investigar formacions polítiques . Poques hores després, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha sortit en defensa dels Mossos i ha carregat contra l'Estat.A través d'una piulada, el fins ara cap de l'executiu català, exiliat a Brussel·les, ha destacat que l'Stasi va "espiar i assassinar" mentre que la policia catalana protegeix vides tot i el "veto" dels populars a l'Europol. "Voleu imposar un fals relat per sostenir un sistema que s'enfonsa", etziba Puigdemont.En la mateixa piulada, força contundent, també remarca que "sense els vostres secrets d'Estat, sabríem qui crea i finança organismes il·legals per espiar i perseguir rivals polítics".

