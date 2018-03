​Els rescats en ascensors de Barcelona van créixer un 22,42% el 2017

Els Bombers de Barcelona van realitzar 1.414 rescats en ascensors de la ciutat el 2017, un 22,42% més que en el 2016 (1.155), segons les dades d'activitat presentades aquest dimarts pel comissionat de Seguretat, Amadeu Recasens, i el cap de la Unitat de Suport Tècnic, Antonio Cabeza, al parc de Montjuïc.Cabeza ha qualificat de "circumstancial" aquest augment i ha detallat que els bombers actuen quan les persones atrapades en ascensors estan patint per la seva situació física o quan l'assistència tècnica de l'empresa contractada triga massa.Aquest tipus de rescats representa el 24,01% del total de salvaments realitzats, que van ascendir a 5.890 el 2017 –un 15,58% més que el 2016 (5.096)- i en el 62,84% dels casos van tenir com a objectiu auxiliar i socórrer a persones, la qual cosa també va augmentar un 15,37% –de 3.208 el 2016 a 3.701 el 2017-.En total, el Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis i Salvament (Speis) va realitzar 18.474 intervencions el 2017, un 9,22% més que el 2016 (16.914).Segons ha especificat Cabeza, l'augment general d'intervencions està vinculat al creixement de les tasques de prevenció, per exemple, estar present "quan es fan maniobres de risc a la zona del port", i a l'increment de petits incendis.Recasens ha ressaltat que en aquestes intervencions s'ha reduït el temps mitjà de resposta a 3 minuts i 59 segons des de la sortida del parc, i 8 minuts i 8 segons des que es rep la trucada d'avís.Les actuacions en incendis o explosions van ser 3.964 el 2017 –un 2,36% menys que el 2016 (4.060)- i 1.989 (36,43%) van tenir lloc en edificis mentre que 1.727 (43,57%) van ocórrer a la via pública (un 44,64% van ser contenidors).Les causes més freqüents dels incendis en habitatges, que van suposar 1.444 del total i un increment del 3,29% respecte al 2016 (1.398), són els produïts per foc directe, principalment a la cuina o en instal·lacions elèctriques (429).Recasens ha lamentat que el 2017 hi hagués una víctima mortal per un incendi en un habitatge i ha ressaltat la importància de les activitats de prevenció, que el 2017 van suposar que 4.100 persones assistissin a 324 sessions de l'Aula de la Prevenció del parc de Bombers de la Vall d'Hebron.Durant l'acte d'aquest dimarts al parc de Montjuïc, Recasens i Cabezas també han presentat 18 nous vehicles que s'incorporaran a la flota del Speis, la qual cosa ha suposat una inversió de 2.406.000 euros.Entre ells destaquen dues autoescales petites dissenyades per poder transitar per carrers estrets, i dos vehicles d'intervenció ràpida en incendis forestals, consistent en un tot terreny pick up amb un dipòsit de 400 litres i bomba d'alta pressió.L'Ajuntament de Barcelona també iniciarà aquesta setmana la contractació del subministrament de sis autobombes urbanes lleugeres i dues autobombes urbanes pesades que suposaran una inversió de 2.840.000 euros.

