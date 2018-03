La gala dels Premis Enderrock, en directe a les televisions locals i NacióDigital

Foto de família dels guardonats als Premis Enderrock 2017 Foto: Albert Alemany

Els Premis Enderrock tornen amb més força que mai aquest dimecres 7 de març, amb una vetllada que celebrarà els vint anys de vida i de vigència dels guardons, que s'han convertit en la gran nit de la música catalana. La cerimònia es podrà seguir en directe a partir de les nou del vespre i a través de les televisions locals, el canal 159 de Movistar+ i, també, aEls guanyadors segons el públic i la crítica es revelaran en el decurs d’una cerimònia a l’Auditori de Girona organitzada pel Grup Enderrock, produïda des del punt de vista televisiu per Televisió de Girona i distribuïda a través de La Xarxa de Comunicació Local , que per cinquè any consecutiu participa activament a la gala.En aquest sentit, la cerimònia es podrà seguir en directe per una desena de canals de proximitat: Canal 10 Empordà, Canal Blau, Canal Terrassa, EL9TV, Mataró Televisió, Olot Televisió, RTVCardedeu, TV Girona, Televisió del Ripollès, VOTV i també per El Punt Avui Televisió. A més, s'emetrà pel canal 159 de Movistar+ i per streaming.Un any més, el tàndem còmic format per Rafel Faixedas i Carles Xuriguera conduirà la gala, que comptarà amb una desena d'actuacions musicals en directe. Així pujaran a l'escenari per presentar els seus darrers treballs Els Catarres, La Pegatina, Mishima, Roger Mas, Núria Graham, Judit Neddermann, Roba Estesa, El Petit de Cal Eril i Ferran Palau. L'organització ha convidat també el raper mallorquí Valtonyc , en la que serà la seva primera actuació després de la sentència condemnatòria del Tribunal Suprem.Els Premis Enderrock s'atorguen per votació popular i donaran a conèixer els resultats dels vots emesos fins al 25 de febrer, en un total d'onze categories. Durant la gala se sabrà qui s'enduu el premi al millor disc de pop-rock, que es disputen Els Amics de les Arts, Txarango i Zoo; o la guardonada com a millor cançó de pop-rock, a la qual opten Blaumut i Txarango; o saber qui és el triomfador en la categoria de millor cançó d'autor, Cesk Freixas, Manu Guix o Sílvia Pérez Cruz.Durant la gala també es lliurarà el Premi Enderrock d'Honor 2018 a Lluís Llach en reconeixement a la seva trajectòria artística, coincidint amb els 50 anys de la seva carrera.

