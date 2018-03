La CUP veu «difícil» tancar un acord amb JxCat i ERC abans del ple del dilluns

En les pròximes hores, la CUP rebrà un document signat per Junts per Catalunya i ERC per intentar-los sumar a l'acord d'investidura. Però això no és cap garantia que els anticapitalistes revisin l'abstenció a la investidura de Jordi Sànchez abans del dilluns, dia en què s'ha fixat el ple. La diputada Maria Sirvent ha deixat clar que només activaran el seu procés assembleari si es posa sobre la taula un projecte que no retorni a l'autonomisme.Precisament perquè no tenen cap garantia que els cupaires canviïn de parer, Sirvent ha titllat d'"imprudent" que el president del Parlament, Roger Torrent, hagi convocat el ple el dia 12 de març. De fet, consideren poc probable que aquesta sessió s'acabi celebrant. I és que la CUP es manté ferma en la seva reivindicació d'implementar la República i assegura que les institucions han de posar tots els seus instruments "al servei d'una desobediència massiva en contra dels poders de l'Estat".La CUP considera que el document que rebrà de JxCat i ERC és una proposta "d'última hora" que no respecta els seus processos assemblearis i que per això veu "difícil" que puguin arribar a un acord. De fet, només activaran aquest procés si ho consideren "necessari" per un canvi en el rumb del projecte de legislatura plantejat fins ara.Els anticapitalistes entenen que tot el que no sigui implementar la República i legitimar el resultat del referèndum de l'1 d'octubre és "acatar una regressió en drets i llibertats històrica". El retorn a l'autonomisme, ha dit Sirvent, suposa un escenari de tornar a fer "gestió de la misèria contra les classes populars i les persones que no poden arribar a finals de mes".La dirigent ha alertat de l'escenari d'"absoluta excepcionalitat antidemocràtica" i de la causa oberta contra el moviment republicà que ha provocat exilis, presos polítics i una "onada repressiva" que afecta els dirigents polítics i també persones de la societat civil. "El camí d'avançar cap a la República no serà fàcil però és necessari per tirar endavant la millora de les condicions de vida", ha conclòs.

