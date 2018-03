Detenen un home per la ganivetada que va provocar la mort d'un home a Cubelles

Els Mossos d'Esquadra han detingut un veí de Cubelles (Garraf) com a presumpte autor de la mort d'un altre home del mateix municipi, a qui va agredir amb una arma blanca en el marc d'una discussió en un carrer cèntric del poble dijous a la nit. Tot i que inicialment la ferida no era de gravetat i la víctima va ser atesa en el mateix lloc dels fets, sense presentar complicacions mèdiques, l'home va morir hores després.Els Mossos van obrir una investigació per determinar les causes de la mort a l'espera de conèixer l'autòpsia, que finalment ha conclòs que el tall va ser determinant per a la defunció. Per aquest motiu, els Mossos van detenir ahir dilluns al vespre el presumpte autor dels fets per un homicidi amb imprudència greu i un delicte de lesions.L'arrestat es troba al calabós de la comissaria dels Mossos d'Esquadra a Vilanova i la Geltrú i s'espera que passi a disposició judicial demà dimecres.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)