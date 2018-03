​Uber tornarà a funcionar a Barcelona tot i les traves de Colau

Una imatge de l'aplicació Uber. Foto: Arxiu ND

Uber tornarà a funcionar a Barcelona després de més de tres anys sense operar a la capital catalana, segons ha avançat aquest dimarts Vozpópuli i han confirmat fonts de l'empresa nord-americana. Tanmateix, Uber, que ofereix serveis de lloguer de vehicle amb conductor (VTC), encara no ha concretat quan es materialitzarà aquest retorn a Barcelona.​La firma va deixar d'operar a la capital catalana a conseqüència d'una sentència emesa el desembre del 2014, quan un jutge va dictar la suspensió cautelar del servei entre particulars UberPop amb el qual llavors estava present a la ciutat. Després d'aquesta sentència, la multinacional va suprimir els serveis d'aquest tipus que tenia a Espanya, a Madrid i a València a més de Barcelona, fins que el març de 2016 va tornar a operar a Madrid amb llicències VTC. I ara vol prestar aquest servei també a la capital catalana.La seva tornada coincideix amb l'aplicació imminent de les traves que ha decidit impulsar Ada Colau a través de l'Àrea Metropolitana (AMB) per limitar les llicències VTC i protegir així el sector del taxi. El darrer ple metropolità va aprovar inicialment el reglament que obligarà a companyies com Uber i Cabify a demanar una autorització prèvia , a més de la llicència, per poder operar a l'àrea metropolitana, però encara no ha entrat en vigor perquè no s'ha aprovat definitivament.Fonts municipals i de l'Institut Metropolità del Taxi (IMET) han apuntat que abans que això passi l'empresa ha de sol·licitar una llicència VTC a la Generalitat. En cas que Uber ja comptés amb aquesta llicència, encara hauria de complir un segon requisit, que és l'autorització de circulació de l'Àrea Metropolitana, una vegada s'hagi aprovat definitivament el nou reglament. Malgrat que tot just s'hagi realitzat l'aprovació inicial, des del govern de Colau ressalten que Uber coneix aquest reglament amb què treballa l'AMB.Sobre la seva tornada a la capital catalana, un portaveu de la firma de mobilitat ha declarat que "Uber ha revolucionat la forma en què la gent es mou per les ciutats de tot el món, però també és cert que hem comès errors pel camí. Estem canviant la nostra manera de treballar, centrant els nostres esforços a aconseguir la confiança de les ciutats en les quals estem presents. I Barcelona no és una excepció. Volem treballar amb els agents locals per contribuir a construir un model de mobilitat més sostenible".Des del sector del taxi, que segueix en alerta per evitar que es multipliquin els serveis VTC perquè li restaria part del negoci , ja han advertit que Uber no serà rebuda amb els braços oberts. "Benvinguts a l'infern", ha manifestat amb una piulada Élite Taxi, una de les entitats més representatives dels taxistes. L'associació també ha qüestionat l'origen de les llicències VTC que Uber utilitzarà per operar a Barcelona.Élite ha assenyalat que Yirmi (l'empresa que està col·laborant amb Uber en el seu desplegament a Barcelona) només compta amb 20 llicències, mentre que les informacions publicades estimen que la firma nord-americana preveu començar a operar a la capital catalana amb una flota de 150 cotxes. "No sabem d'on surten les altres 130...", qüestionen des de l'associació de taxistes. Davant d'aquesta situació, Élite afirma que els taxistes tenen "cada dia més raons per lluitar".

