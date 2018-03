ERC reivindica que el preacord amb JxCat preveu la paritat en tots els departaments

Les diputades d'ERC han comparegut plegades al Parlament per anunciar que el pròxim dijous faran vaga per reivindicar la desigualtat i els greuges que pateixen les dones i han reivindicat que dins del preacord segellat amb Junts per Catalunya s'inclou "la paritat" no només Al Govern sinó en tots els departaments. "Això és el que està acordat. Després, però, ja sabem què passa", ha deixat anar Carme Forcadell.Les representants republicanes han explicat que, tot i que als diputats no se'ls descompta part del seu sou quan fan vaga, han decidit destinar el salari d'aquell dia a entitats feministes d'arreu del país.La portaveu del PSC, Eva Granados, també ha anunciat que les representants del seu grup faran vaga i se sumaran a diferents actes reivindicatius, a més de la vaga convocada per a la tarda del dijous. I la CUP també ha explicat que s'implicarà activament en la vaga i als actes que se celebraran arreu del territori.Durant la compareixença de les dirigents d'ERC, Forcadell ha mencionat com a reptes acabar amb el 23,9% menys de mitjana que cobren les dones respecte als homes, el fet que el 75% dels contractes a temps parcial siguin per a dones, posar fi a la feminització de la pobresa o lluitar contra la violència de gènere. "No morim, ens maten", ha dit.Forcadell també ha instat a aturar la "involució" en determinades conductes que fa que les joves d'ara pateixin per drets que ja s'havien conquerit en el passat i ha rebutjat els rols de gènere i qualsevol tipus de discriminació. A més, ha reivindicat que les dones siguin jutjades per la seva feina "i no pel cabell o la parella". "Volem que sempre se'ns tingui en compte, tant quan liderem com quan som preses polítiques", ha declarat.

