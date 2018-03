​El TC es treu de sobre la patata calenta del recurs de l'Estat per impugnar la candidatura de Puigdemont

El ple del Tribunal Constitucional que havia de decidir si admetia o no a tràmit el recurs del govern espanyol per impugnar la candidatura de Carles Puigdemont s'ha tret la patata calenta. Els magistrats han xutat la pilota endavant i han decidit donar trasllat a les parts perquè valorin si hi ha hagut una possible pèrdua de l'objecte del recurs. És a dir, per tal que opinin sobre si cal seguir endavant amb el recurs un cop s'ha publicat al Butlletí Oficial del Parlament la convocatòria del ple del proper 12 de març amb Jordi Sànchez com a candidat. D'altra banda, l'alt tribunal sí ha admès a tràmit el recurs d'empara presentat pel PSC per desbloquejar la legislatura. El plenari tramitarà el recurs però no fixa mesures cautelars, tal com volien els socialistes. El PSC havia sol·licitat al tribunal que dictaminés que els terminis per investir president havien començat i ja corria el rellotge dels dos mesos.El TC havia de decidir si admetia a tràmit el recurs de l'Estat contra la candidatura de Puigdemont, presentat el 26 de gener. El govern espanyol va fer el pas tot i el revés del Consell d'Estat, que considerava que no hi ha fonaments per impugnar llavors la candidatura.L'endemà, el tribunal es va reunir d'urgència i va dictar unes mesures cautelars que prohibien qualsevol investidura que no fos presencial. També tancava la porta a la delegació del vot del diputats que estan a Brussel·les. Llavors, però, no es va pronunciar sobre si admetia o no a tràmit el recurs i els magistrats van dir que ho farien després d'escoltar les parts. En el recurs del govern espanyol, l'executiu invocava l'article 161.2 de la Constitució que li permet que, amb una simple admissió a tràmit, l'acord que impugnen quedi suspès cautelarment durant cinc mesos fins que es dicta sentència.Ara, novament, els magistrats no s'han pronunciat i, per unanimitat, han posposat la decisió sobre si admetre o no el recurs. Per contra, han donat trasllat altre cop a les parts (Parlament i Advocacia de l'Estat, entre d'altres) i els dona deu dies per valorar si, amb la oficialització d'un candidat diferent a Puigdemont, l'objecte del recurs s'ha perdut. És a dir, si té sentit tramitar el recurs un cop el candidat és Jordi Sànchez.El ple també remarca que es mantenen les mesures cautelars dictades el 27 de gener en referència a Puigdemont i que impedien qualsevol investidura que no sigui presencial. Així mateix, aquestes mesures cautelars determinaven que no es podia investir Puigdemont ni a través de mitjans telemàtics ni per substitució d'un altre diputat i que, en tot cas, sempre calia una autorització prèvia del jutge.El TC manté aquestes mesures cautelars fins que les parts es pronunciïn. El plenari fa aquest apunt just quan el Parlament ja ha convocat un ple per investir Jordi Sànchez, empresonat a Soto del Real des del 16 d'octubre. Aquest mateix dimarts, la seva defensa ha presentat dos escrits davant el Tribunal Suprem i el Tribunal Constitucional demanant el seu alliberament o permís per assistir al ple de la investidura. D'altra banda, el ple de l'alt tribunal sí ha admès a tràmit el recurs d'empara del PSC. Els socialistes van recórrer al TC amb l'objectiu de desbloquejar la legislatura després que el president del Parlament posposés sense data el ple del passat 30 de gener.En l'escrit, demanaven com a mesura cautelar que el tribunal fixés que el rellotge per investir president (que és d'un màxim de dos mesos després d'un primer intent fallit) havia començat a córrer. El tribunal s'ha limitat a admetre a tràmit el recurs però sense incloure mesures cautelars.

