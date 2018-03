VÍDEO El PP acusa un cor infantil de Granollers d'estar «adoctrinat»

Otro capítulo penoso del nacionalismo totalitario: usar a niños para cantar las mentiras independentistas. Es decir, obligarles a alabar su propia ruina de futuro. ¿Y dicen que no hay adoctrinamiento en Cataluña? Terrible pic.twitter.com/1Cd5Eaqy3I — Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 6 de març de 2018

Madre mía. Algún día será demasiado tarde para que todo el daño que están provocando. Y no, no es Corea del Norte. pic.twitter.com/0cpNPsBqvX — Andrea Levy (@ALevySoler) 6 de març de 2018

El portaveu del PP, Pablo Casado, ha acusat aquest dimarts d'adoctrinament el Cor Infantil dels Amics de la Unió de Granollers . Ho ha fet compartint un vídeo al seu perfil de Twitter en què es veu la formació granollerina actuant a la gala dels premis Gaudí de fa dos mesos, en què parodiaven sobre les habituals acusacions d'adoctrinament a l'educació catalana.Casado diu que es tracta "d'un altre capítol penós del nacionalisme totalitari: utilitzar nens per cantar les mentides independentistes. És a dir, obligar-los a elogiar la seva pròpia ruïna de futur. I diuen que no hi ha adoctrinament a Catalunya? Terrible".El vídeo va ser compartit ahir a la nit per l'expresident de Societat Civil Catalana, Josep Ramon Bosch, que va piular el vídeo amb el text "la secta".També ha compartit les imatges la diputada al Parlament Andrea Levy, que ha afegit: "Mare meva. Algun dia serà massa tard per tot el dany que estaven provocant. No, no és Corea del Nord", ha dit al seu compte de Twitter.

