Sergi Albarran, president d'ERC Tarragona, va rebre un cop de porra al cap durant l'1-O Foto: Jonathan Oca

Crits de «llibertat presos polítics» a la plaça Imperial Tarraco en un acte organitzat pel col•lectiu 3a Joventut per la República https://t.co/CFVQs62b20 pic.twitter.com/X6aQfPQq0R — NacióTarragona (@naciotarragona) 6 de marzo de 2018

Prop de 200 persones del col•lectiu 3a Joventut per la República entonen l'Estaca davant la subdelegació del govern espanyol a Tarragona https://t.co/CFVQs62b20 pic.twitter.com/zeXB8p1YFt — NacióTarragona (@naciotarragona) 6 de marzo de 2018

VÍDEOS I FOTOS Sentit homenatge a les persones que l'1-O van patir les càrregues policials a Tarragona https://t.co/CFVQs62b20 pic.twitter.com/PnqqDqX0cn — NacióTarragona (@naciotarragona) 6 de marzo de 2018

Concentració del col·lectiu 3a Joventut per la República per reclamar l'alliberament dels presos polítics Foto: Jonathan Oca



Concentració del col·lectiu 3a Joventut per la República per reclamar l'alliberament dels presos polítics Foto: Jonathan Oca



Concentració del col·lectiu 3a Joventut per la República per reclamar l'alliberament dels presos polítics Foto: Jonathan Oca

Prop de 200 persones canten l'Estaca davant la subdelegació del govern espanyol a Tarragona Foto: Jonathan Oca

Com cada dimarts, el col·lectiu 3a Joventut per la República es reuneix a Tarragona per reclamar l'alliberament dels presos polítics. Avui, però, la seva concentració ha estat diferent. El grup d'avis i àvies tarragonins s'ha aplegat al costat de l'Institut Tarragona, a la plaça Imperial Tarraco, per recordar i rebutjar les càrregues policials que es van produir l'1-O.En aquest emplaçament hi han penjat un cartell, elaborat pels CDR, on es podia llegir "En honor a aquelles persones que per defensar la democràcia van rebre l'embat de la força i la repressió de l'1 d'octubre". Abans però, des del col·lectiu s'han recordat les paraules d'Enric Millo, delegat del govern espanyol a Catalunya, que va dir que "tècnicament no hi havia hagut càrregues policials l'1-O". Sergi Albarran, president d'ERC a la ciutat, ha explicat com una porra li va obrir el cap durant el referèndum, concretament en aquest punt.Després de portar a terme aquesta acció, prop de 200 persones s'han desplaçat fins a la subdelegació del govern espanyol on han entonat l'Estaca i reclamar que Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart siguin alliberats. El recorregut ha acabat a l'Institut Martí i Franquès, un espai on també es va viure un episodi de repressió, un dia abans de l'1-O.Lurdes Latorre, portaveu de 3a Joventut per la República, ha destacat que l'objectiu del col·lectiu és reivindicar la llibertat dels presos polítics. Ja fa un mes que cada dimarts es reuneixen per reivindicar-ho i sempre ho fan en espais diferents. Ja han passat per la zona de l'Hospital Joan XXIII, per la plaça Corsini i avui per la subdelegació del govern espanyol. Està previst que aquesta acció arribi també a l'estació de la Renfe. Latorre ha afirmat que "volem arribar a tota Tarragona" perquè la sàpiga la seva reivindicació i que se sumi tanta gent com sigui possible perquè "com més serem, més força farem".A continuació, una breu galeria de fotos i vídeos de l'acte de 3a Joventut per la República:

