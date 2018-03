Els «comuns» acusen l'independentisme de repetir «un joc tàctic» amb la investidura de Sànchez

Els "comuns" consideren que proposar Jordi Sànchez a la investidura és un "joc tàctic" que només té per objectiu "afavorir la candidatura d'un tercer candidat". Així ho ha expressat la portaveu de Catalunya en Comú-Podem, Elisenda Alamanay, que ha advertit que el ple convocat pel pròxim dilluns pot ser que no acabi sent una proposta "efectiva" si el jutge del Tribunal Suprem no excarcera Sànchez o no li dona permís per assistir a la sessió."Ens agradaria que la proposta del dilluns fos definitiva i no seguir en investidures fallides", ha sentenciat, la dirigent. "Existeix una gran majoria que creu que la prioritat és acabar amb el 155", ha assegurat la diputada dels "comuns", que ha insistit que la urgència és recuperar les institucions i evitar que el debat "s'eternitzi"."Les decisions i les propostes dels candidats han de ser definitives. Ens semblaria una falta de respecte fer una proposta que després pot ser canviada per un tercer", ha insistit Alamany. De fet, la portaveu de Catalunya en Comú-Podem ha lamentat que s'estiguin produint "filtracions de noms" de forma continuada per ocupar la presidència de la Generalitat.Els "comuns" han deixat clar que no donaran suport "ni per activa ni per passiva" a cap candidat de Junts per Catalunya i asseguren que, per ara, ERC no té cap intenció real de proposar un candidat seu que obri nous escenaris.

