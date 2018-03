​VÍDEO Camps es posa nerviós al Congrés amb el terme «País Valencià»

La compareixença de Francisco Camps al Congrés dels Diputats per tal de respondre a la seva implicació en el presumpte finançament il·legal del PP ha derivat en un debat sobre el terme “País Valencià”, segons explica el Diari La Veu . Tot ha començat quan la diputada d'ERC Ester Capella s'ha referit al Partit Popular del País Valencià.Francisco Camps ha reaccionat irat i ofès davant de la terminologia de la parlamentària republicana i ha exigit que es referís tant al partit com al territori com a "comunitat valenciana", perquè és "un insult". El president de la comissió, el diputat de Nueva Canarias Pedro Quevedo, l'ha interromput per tal de defensar el dret de qualsevol a referir-se així al territori valencià.L'estira-i-arronsa ha continuat durant tot l'interrogatori de la diputada a l'expresident de la Generalitat valenciana. Finalment, i després que Camps hagi fet servir en nombroses ocasions la terminologia de Capella per esquivar les preguntes al voltant del finançament il·legal, la diputada ha pronunciat per primera i única vegada el terme desitjat per Camps: "comunitat valenciana".

