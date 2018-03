JxCat presentarà una querella contra Llarena si no concedeix la llibertat a Sànchez

Junts per Catalunya presentarà una querella criminal per prevaricació contra el jutge Pablo Llarena si no decreta l'alliberament de Jordi Sànchez o, en el seu defecte, li denega el permís per participar en la investidura del 12 de març. El portaveu de la llista de Sànchez, Eduard Pujol, espera una resolució positiva de la sol·licitud d'alliberament: "Els jutges han de ser justos". "Seria un fet gravíssim i traïria la voluntat d'aquest país", ha reblat Pujol.El grup independentista ha instat Llarena a respectar l'estat de dret i permetre la presència de Sànchez al ple de dilluns que ve. "L'estat de dret mereix el sí a la llibertat de Jordi Sànchez", ha insistit Pujol, que també ha reclamat "donar normalitat a la vida política". Junts per Catalunya ha pregat al Parlament queAl seu torn, Junts per Catalunya ha sol·licitat al Parlament que l a cambra es posicioni com a institució per demanar la llibertat del candidat a la investidura . "Demanem aquest gest per part del Parlament", ha subratllat el portaveu del grup parlamentari.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)