Cs demana que Puigdemont i Comín deixin de cobrar del Parlament

Roger Torrent i Inés Arrimadas, aquest dilluns al Parlament Foto: Ciutadans

Ciutadans ha activat el mecanisme parlamentari per demanar que Carles Puigdemont i Toni Comín deixin de cobrar el seu sou com a diputats del Parlament. "No es pot pagar el sou de dos fugats de Catalunya", ha proclamat la líder del partit, Inés Arrimadas. La sol·licitud formalitzada pel grup ha estat admesa a tràmit aquest dimarts i se sotmetrà a consideració de la comissió de l'estatut del diputat un cop es posi en marxa.Arrimadas ha defensat que els dos dirigents que estan a Brussel·les no assisteixen als plens i es dediquen a "bloquejar" el Parlament, amb la qual cosa considera "un error" que segueixin cobrant "amb els diners que aporten els catalans".Tant des de Junts per Catalunya com des d'ERC s'ha afirmat que no hi ha cap intenció que els dos dirigents renunciïn a les seves actes de diputats, amb la qual cosa el seu objectiu és seguir sent diputats durant tota la legislatura. Per ara, no tenen autoritzat el vot a distància i no poden assistir als plens perquè si trepitgen territori espanyol poden ser detinguts i posats a disposició del jutge del Suprem Pablo Llarena.Més prudent que Ciutadans s'ha mostrat el PSC, que ha defensat que assistir als plens és "una obligació" i que el reglament preveu un règim disciplinari sobre aquesta matèria. "Els diputats han d'anar al seu lloc de treball com tots els treballadors", ha assegurat la portaveu del PSC, Eva Granados, que ha afegit que si arrenca la legislatura -per ara només s'han fet dos plens- i els dos dirigents s'absenten durant uns quants plens, el seu cas s'hauria de sotmetre a valoració de la comissió del diputat.

