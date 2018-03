Montse Venturós, alcaldessa de Berga: «No tinc clar que em torni a presentar a les municipals»

Venturós ha fet referència també "No tinc clar que em torni a presentar a les municipals. La campanya m'interessa zero i encara queda tot un any". Així s'ha expressat aquest matí de dimarts l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós (CUP), en una entrevista a la Xarxa de televisions locals Venturós ha fet referència també a la petició de la Fiscalia d'inhabilitar-la i fer-li pagar una multa de 540 euros , sota l'acusació d'haver comés un delicte de desobediència en no haver retirat l'estelada del balcó de l'ajuntament de la capital berguedana durant les eleccions del 27 de setembre i del 20 de desembre de 2015. "Penjar una estelada no és un delicte greu, s'està judicialitzant la política", ha afirmat, tot afegint que "m'agradaria anar al tribunal a dir-li tot el que penso però no està decidit". Venturós ha puntualitzat que no li sorprenia la demanda de la Fiscalia "davant la repressió de l'estat" i ha explicat que està "tranquil·la".

"Es va arxivar inicialment, però la Fiscalia ha reobert el cas i ara estarem pendents de la data del judici", ha asseverat.

Abstenció de la CUP a la investidura davant d'un "programa autonomista"





L'alcaldessa de Berga ha corroborat que la formació de l'esquerra independentista s'abstindria en una possible investidura de Jordi Sánchez si s'aposta per "un programa autonomista", tal i com va acordar dissabte el consell polític de la formació. "Ens hem de plantejar la tessitura del que vol fer el Govern, nosaltres no avalarem en cap cas el retorn a l'autonomisme sense plantejar accions per constituir la República", ha afirmat Venturós. Per a l'alcaldessa, "els que no vulguin apostar per la desobediència i la unilateralitat" haurien de "fer un pas al costat". Montse Venturós no només ha parlat del seu futur a la política local i de la petició d'inhabilitació de la Fiscalia, sinó que s'ha expressat respecte la postura de la CUP en l'afer de la investidura a la presidència de la Generalitat: "No ens plantegem anar a eleccions i tampoc ens ho plantejàvem amb Mas, però si no es parla d'implementar la República no donarem suport al nou Govern", ha assegurat Venturós.L'alcaldessa de Berga ha corroborat que la formació de l'esquerra independentista s'abstindria en una possible investidura de Jordi Sánchez si s'aposta per "un programa autonomista", tal i com va acordar dissabte el consell polític de la formació. "Ens hem de plantejar la tessitura del que vol fer el Govern, nosaltres no avalarem en cap cas el retorn a l'autonomisme sense plantejar accions per constituir la República", ha afirmat Venturós. Per a l'alcaldessa, "els que no vulguin apostar per la desobediència i la unilateralitat" haurien de "fer un pas al costat".

La cupaire ha lamentat que "de nou tot retorna sobre la CUP, el pressing CUP continua" com quan "el vam patir amb Mas i amb els pressupostos".

"Quan es va treballar la primera proposta d'investidura de Puigdemont, la CUP va participar-hi activament proposant acords", ha afegit Venturós. L'alcaldessa considera que ara es parteix "d'una base" que és "diferent". Venturós ha reiterat que per a què donin suport a una investidura cal que hi hagi un compromís republicà explícit. "No ens repensarem la nostra posició. No és una qüestió de noms, sinó d'implementar la República", ha insistit.

Augmentar el nivell «de confrontació» amb l'Estat

Venturós s'ha mostrat partidària "d'augmentar" el nivell "de confrontació amb l'Estat i això passa per reorganitzar-se al carrer, amb l'Assemblea, Òmnium i els CDR, organitzar-se de nou". Durant l'entrevista a la Xarxa, Montse Venturós també ha apuntat que "la batasunització de l'independentisme no ve per la gent sinó perquè l'estat genera que hi hagi repressió. I la repressió no s'aturarà, seria ingenu pensar això".

L'alcaldessa de la capital berguedana ha posat sobre la taula que "la CUP va acatar el 155 anant a les eleccions" i ha dit que ella era "partidària de no participar-hi" i que va plantejar que "els ajuntaments havíem de desobeir".

"La @cupnacional va acatar el 155 anant a les eleccions. Jo era partidària de no

