El Parlament explora sol·licitar un permís de Sànchez per poder ser investit

El Parlament estudia quines vies té al seu abast per demanar com a institució la llibertat de Jordi Sànchez perquè pugui ser investit president de la Generalitat del pròxim 12 de març. La majoria independentista de la mesa de la cambra catalana ha demanat als lletrats com pot impulsar aquesta iniciativa.La petició del Parlament pivotaria en demanar que es denegués la presó preventiva i, en el seu defecte, el permís per assistir a la sessió d'investidura. La iniciativa de la cambra se sumaria a la de defensa del número dos de Junts per Catalunya, que ha demanat la seva llibertat tant en un escrit al Tribunal Constitucional com al Tribunal Suprem , tot advertint de les "lesions a l'autonomia" que es podria causar si s'impedeix que Sànchez sigui proclamat president.Durant la reunió de la mesa del Parlament, els grups de l'oposició han manifestat el seu malestar pel fet d'haver conegut la data del ple d'investidura a través dels mitjans de comunicació i no per convocatòria formal. Amb tot, fonts parlamentàries asseguren que cap dels grups s'ha manifestat en contra de la petició formalitzada als lletrats del Parlament.

