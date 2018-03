VÍDEO Arrimadas fa política amb el feminisme i Carmena la deixa en evidència

📽️ @InesArrimadas “La brecha salarial y la desigualdad laboral se dispara en el momento de la maternidad; por eso desde Cs promovemos medidas concretas como el aumento del permiso de paternidad” #ObjetivoMujeres pic.twitter.com/fsztJ93f26 — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 4 de març de 2018

📽️ @InesArrimadas “Hay que respetar a todas las mujeres, decidan o no hacer huelga el 8M; nosotros creemos en las medidas concretas y en los acuerdos para avanzar en la igualdad real” #ObjetivoMujeres pic.twitter.com/DolFGdsb0i — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 4 de març de 2018

📽️ @InesArrimadas “Muchas mujeres que sufren discriminación quieren que pasemos de las palabras a los hechos; hay que impulsar medidas concretas a favor de la conciliación y la igualdad” #ObjetivoMujeres pic.twitter.com/nrDOcZD0Bp — Ciudadanos (@CiudadanosCs) 4 de març de 2018

Ines Arrimadas: Sólo vamos avanzar si dejamos de lado las ideologías. Pero yo no voy a participar en la huelga porque mi ideología no me lo permite. #ObjetivoMujeres — ᖇᗩᕋᘎᙓᒪ (@ReichelGlz) 4 de març de 2018

Arrimadas no quiere participar en la huelga del 8M porque hay mujeres anticapitalistas. No como en las manis unionistas, que le da igual ir de la mano de neonazis. #ObjetivoMujeres — Jesuchristopher (@christocasas) 4 de març de 2018

Inés Arrimadas y Dolors Montserrat se unirían a la huelga feminista si no fuese ni huelga ni ni feminista... #ObjetivoMujeres — Protestona (@protestona1) 4 de març de 2018

Que dice Inés, que las mujeres que no hacen huelga, no la hacen porque C´s ya les ha solucionado todos los problemas. #ObjetivoMujeres — Paco Lobo (@Cazatalentos) 4 de març de 2018

Aquest diumenge, el programa El Objetivo, de La Sexta, va incloure en una mateixa taula diverses dones de la primera línia política per debatre sobre feminisme i la vaga del proper 8 de març. Entre elles, la líder de Ciutadans al Parlament, Inés Arrimadas, i l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena. També hi havia la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, o la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra.La líder de Cs va aprofitar, una vegada més, la seva aparició a la televisió, per fer campanya de les polítiques i mesures que el seu partit impulsa. Durant tot el debat, Arrimadas va anar explicant el seu programa, i així ho va recollir el compte de Twitter de la formació.Tot seguit, va ser el torn per a Manuela Carmena, que indirectament va recriminar-li la campanya i la necessitat que el debat sigui "transversal". "Cadascú ve aquí amb el seu llibre i cadascú diu 'doncs el meu partit ha fet això i això altre", apunta l'alcaldessa de Madrid, mirant a Arrimadas.A banda d'aquest toc d'atenció de Carmena, que també va ressaltar que ella no té cap partit al darrere, les xarxes també es van abraonar contra Arrimadas, recriminant-li que no doni suport a la vaga per la seva ideologia mentre assegura que la seva ideologia no li permet.

