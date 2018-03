El PP culpa l'independentisme d'utilitzar els Mossos per espiar rivals: «Havien muntat una Stasi»

Alejandro Fernández (PP), aquest dimarts al Parlament Foto: ACN

La portaveu del PSC, Eva Granados, amb les diputades Beatriz Silva, Esther Niubó i Alícia Romero Foto: @socialistes_cat

"Aquells que més han presumit de demòcrates, havien muntat una autèntica Stasi a Catalunya per espiar els adversaris polítics". Sense citar els Mossos d'Esquadra, el portaveu del PP, Alejnadro Fernández, ha acusat l'independentisme d'utilitzar la policia catalana per investigar formacions polítics. "És d’una gravetat extraordinària", ha afegit. Tot i que l'acusació formulada per Fernández no està comprovada, el PP reclama una comissió d'investigació a la cambra catalana amb un "bon pla de treball".La mesa del Parlament ha rebutjat aquest dimarts per "mancances tècniques" l'admissió a tràmit de la comissió d'investigació sol·licitada per Ciutadans. Per aquest motiu, Fernández ha reclamat una reunió amb el partit d'Inés Arrimadas i amb el PSC per elaborar una proposta que permeti avançar en aquesta qüestió. "Si no hi ha bon pla de treball, la comissió pot quedar bloquejada", ha dit el portaveu popular, que ha lamentat que Ciutadans hagi presentat la sol·licitud a la mesa de "forma precipitada".La líder de Ciutadans al Parlment, Inés Arrimadas, ha lamentat que la mesa del Parlament no hagi admès a tràmit la petició que han fet d'una comissió d'investigació sobre el presumpte espionatge per part dels Mossos a líders polítics no independentistes. "L'espionatge polític no és propi d'una democràcia", ha etzibat. De fet, ha acusat el PSC d'haver-se "aliat amb els separatistes" perquè també han considerat que no s'havia d'admetre a tràmit per motius formals.Fonts parlamentàries argumenten que la petició de Ciutadans no havia facilitat el contingut bàsic del pla de treball d'aquesta comissió i que, per això, se'ls ha instat a corregir aquestes qüestions tècniques. Arrimadas, en canvi, ha dit que aquest dimarts no era necessari presentar el pla de treball. "És una excusa per evitar que Ciutadans es posi la medalla", ha insistit.Els socialistes van ser els primers en anunciar que volien sol·licitar aquesta comissió. Ho va manifestat el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, durant el consell nacional que els socialistes van celebrar dissabte. "Si el problema de la comissió és aquest, estem en contacte amb altres grups de l'oposició per presentar conjuntament la petició", ha conclòs Arrimadas.El PSC ha replicat a Ciutadans que ell va ser el primer en demanar aquesta comissió però que les coses no només s'han de fer ràpid sinó que "s'han de fer bé". La portaveu parlamentària dels socialistes, Eva Granados, ha acusat el partit taronja de voler convertir el Parlament en "un plató de televisió" en comptes de ser una cambra legislativa.Segons Granados, Cs només busca "el titular als mitjans" i ha recordat que les peticions de les comissions s'ha de substanciar especificant-ne l'objectiu, l'àmbit de treball i un pla de treball. Els socialistes, ha dit, s'adreçaran a tots els grups per posar en marxa aquesta comissió amb un pla de treball "amb cara i ulls". Segons ha avançat, demanaran que compareguin tots els consellers d'Interior, responsables dels Mossos i de la unitat d'informació des dels anys 80. "Voles esclarir aquests fets d'un suposat espionatge polític", ha conclòs.El PP ha insistit que la investidura de Jordi Sànchez no serà possible. Abans que el Tribunal Constitucional i Tribunal Suprem es pronunciïn , els populars ja han advertit que l'elecció del número dos de Junts per Catalunya està "condemnada al fracàs". "Aquesta via és una pèrdua de temps", ha explicat Fernández.Els populars ha subratllat que "Catalunya necessita un president sense causes judicials pendents, amb capacitat de mobilitat i que es concentri en els afers públics". "Necessitem un president a temps complet", ha reblat. Fernández ha acusat les forces independentistes d'utilitzar la investidura de Sànchez per "intentar provocar de manera infantil l’Estat".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)