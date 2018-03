L'Audiència Nacional declara complexa la causa contra Trapero i l'allarga un any

Josep Lluís Trapero i la seva advocada, Olga Tubau, abans de declarar a l'Audiència Nacional. Foto: ACN

La magistrada de l'Audiència Nacional Carmen Lamela ha declarat "complexa" la causa per sedició i rebel·lió contra el major dels Mossos Josep Lluís Trapero i altres alts càrrecs de la cúpula de la policia catalana . Això suposa que la magistrada tindrà, com a màxim, 18 mesos per seguir investigant i recollint informació abans de tancar la instrucció i fixar judici oral. Aquest termini màxim s'esgotaria el 27 de març de 2019. Si no hagués fet aquest pas –que, prèviament, ha de sol·licitar la Fiscalia- la instrucció s'hauria d'haver tancat en sis mesos.L'Audiència Nacional està investigant per sedició tant Trapero com la intendent Teresa Laplana. Tots dos estan en llibertat provisional tot i que, com a mesura cautelar, l'Audiència Nacional els va retirar el passaport, els va prohibir sortir de territori espanyol i els obliga a signar cada quinze dies al jutjat. La magistrada Carmen Lamela també ha citat el proper 9 de març l'exdirector dels Mossos Pere Soler i l'exsecretari general d'Interior Cèsar Puig. Tots dos ho fan en qualitat d'investigats.La magistrada de l'Audiència Nacional segueix el mateix criteri que el jutge del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, que instrueix la causa contra el Govern i els "Jordis" per rebel·lió, sedició i malversació de fons i que la setmana passada ja va allargar la instrucció a un màxim de 18 mesos . Per tant, aquesta mesura pot suposar que s'allargui la presó preventiva a Sànchez, Cuixart, Junqueras i Forn fins que hi hagi judici, però endarrereix una possible inhabilitació.

