El Clownia més internacional celebra cinc anys de «festa, música i consciència»

Del 28 de juny a l'1 de juliol, Sant Joan de les Abadesses acollirà la cinquena edició del Clownia . Les propostes d'Amparanoia, Els Catarres, Doctor Prats, Roba Estesa, Auxili, El diluvi, Ovidi4, Koers, Joan Garriga, Xavi Sarrià i Sabor de Gràcia, entre d'altres, conviuran amb una intensa petjada de bona música internacional, liderada pels australians The Cat Empire, els alemanys Bukahara o els argentins Los Caligaris.El programa també comptarà amb l'actuació del raper Valtonyc , condemnat a tres anys i sis mesó de presó per les lletres de les seves cançons, acusat "d'enaltiment del terrorisme". "Creiem important que, més enllà de fer-lo aparèixer al cartell, actuï i es pugui expressar, i defensar d'aquesta manera la llibertat d'expressió", han afirmat els organitzadors en la presentació a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm, aquest dimarts. La proposta explica l'essència d'un festival "integrador, interdisciplinari i amb vocació internacional", uns valors que l'han fet únic en la unió de festa, música i consciència."El Clownia és un festival que vam somiar fa cinc anys i que mai haguéssim pensat que arribaria fins aquí. Som molt feliços", diu Alguer Miquel amb un somriure, mentre explica l'ànima i el batec d'un festival que continua tenint l'ambient com a cap de cartell, demostrant que l'esdeveniment és "una celebració col·lectiva, en un entorn natural privilegiat". Com els mateixos Txarango expliquen, "Clownia és un espai de convivència i solidaritat".L'origen del festival és de l'any 2012, quan Txarango va voler muntar alguna cosa especial i diferent per vincular tot el que estaven vivint amb el grup amb el seu territori i a casa seva. "La idea era establir un vincle entre les arts de carrer i les inquietuds del grup", un vincle que es va materialitzar en un festival que ara ja és tot un referent, no només a Catalunya, i que torna a apostar per l’oferta d’espectacles de circ i familiars de primera categoria.En aquest àmbit, cal destacar el Gran Cabaret Clownia amb Guillem Albà & La Marabunta, que promet ser l’espectacle més sonat i irreverent del festival, i les actuacions d'Ivan Prado de Pallasos en Rebeldía, El Pot Petit, una de les companyies de música familiar de més èxit, i Pam i Peu, la companyia de circ que tornaran a portar al Clownia humor i acrobàcies. També tornarà l'Espai Consciència i les activitats relacionades, que es presentaran més endavant.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)