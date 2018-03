Toc d'atenció d'Òmnium als partits: «La ciutadania que va defensar l'1-O mereix més respecte»

Marcel Mauri Foto: Adrià Costa

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha fet un toc d'atenció als partits després dels moviments dels últims dies al voltant de la investidura de Jordi Sànchez. "La ciutadania que va defensar el vot l'1-O, que es mobilitza contra la repressió i per la llibertat de presos i exiliats, que va apostar per la independència el 21-D, mereix més respecte, més confrontació transparent i menys baralles tàctiques vergonyants entre partits", ha escrit al seu compte de Twitter. El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha fet un toc d'atenció als partits després dels moviments dels últims dies al voltant de la investidura de Jordi Sànchez. "La ciutadania que va defensar el vot l'1-O, que es mobilitza contra la repressió i per la llibertat de presos i exiliats, que va apostar per la independència el 21-D, mereix més respecte, més confrontació transparent i menys baralles tàctiques vergonyants entre partits", ha escrit al seu compte de Twitter.

Disposar d'una estratègia àmpliament compartida és necessari per avançar i és vital en un context de repressió. Benvingut el debat sobre els reptes de país que confronti idees i que tingui com a base la generositat, l’honestedat i el respecte entre tots els actors polítics (1/3) — Marcel Mauri 🎗 (@marcelmauri) 6 de març de 2018

Però la ciutadania que va defensar el vot l’1O, que es mobilitza contra la repressió i per la llibertat de presos i exiliats, que va apostar per independència el 21D mereix més respecte, més confrontació transparent i menys baralles tàctiques avergonyidores entre partits 2/3 — Marcel Mauri 🎗 (@marcelmauri) 6 de març de 2018

Prou d'assenyalar traïdors o covards. Recuperar les institucions és urgent. Fem-ho ja. Però de res ens servirà si no hi ha una nova estratègia compartida cap a la República que, amb la indispensable anàlisi crítica de la realitat, ens permeti avançar amb àmplies majories. (3/3) — Marcel Mauri 🎗 (@marcelmauri) 6 de març de 2018

En aquest mateix sentit, demana no assenyalar "traïdors o covards" i posa sobre la taula la necessitat "urgent" de recuperar les institucions. "Fem-ho ja", apunta en la tercera i darrera de les piulades, tot afegint: "Però de res ens servirà si no hi ha una nova estratègia compartida cap a la República que, amb la indispensable anàlisi crítica de la realitat, ens permeti avançar amb àmplies majories".Tot i això, assegura que "disposar d'una estratègia àmpliament compartida és necessari per avançar i és vital en un context de repressió". També dona la benvinguda "al debat sobre els reptes de país que confronti idees i que tingui com a base la generositat, l'honestedat i el respecte entre tots els actors polítics".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)