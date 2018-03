La tercera edició del cicle «Trencadís literari» torna a unir antropologia i literatura

L'illa de l’última veritat (Editorial Proa)

7 de març



El doctor Prendel, greument malalt, decideix explicar a la seva amant el secret que ha guardat tota la vida: li parlarà sobre el lloc on va ser durant els cinc anys en què va estar desaparegut després de naufragar enmig de l’oceà Atlàntic. N’ha fet un gran misteri i mai no ha confirmat ni desmentit les moltes especulacions que es van fer sobre el seu parador. Ara, finalment, se sabrà la veritat.



L’autora: Flavia Company, nascuda a Buenos Aires el 1963, és llicenciada en Filologia Hispànica, a més de traductora, pianista i professora d’escriptura. Ha escrit novel·les en català i castellà com Círculos en acíbar, Saurios en el asfalto, Dame placer, Ni tu ni jo ni ningú, Llum de gel i Melalcor, a més de diversos llibres de contes.

Flavia Company Foto: Adrià Costa

Taxi (Editorial Salamandra)

15 de març



Sandino, un ésser malenconiós amb una esposa farta de les seves infidelitats condueix un taxi pels carrers de Barcelona. I, durant una setmana, passarà per barris, places i parcs com una bola de billar que va amunt i avall segons les demandes dels seus clients. Serà una llarga fugida de sí mateix durant la qual s’enfrontarà als molts fantasmes del seu passat i dibuixarà un mapa existencial de la seva vida que és, també, un retrat de la ciutat i dels personatges que l’habiten.



L’autor: Carlos Zanón, va néixer el 1966 a Barcelona. És poeta, novel·lista, guionista, articulista i crític literari però, a més, des d’aquest 2018 dirigeix, BCNegra, la Trobada Internacional de Novel·la Negra de Barcelona. Des que a finals dels anys 80 publiqués els seus primers poemes, ha escrit obres de narrativa com Tarde, mal y nunca, No llames a casa o Yo fui Johnny Thunders, entre d’altres. Ha guanyat nombrosos premis, com el València Negra, el Novelpol o el Dashiell Hammett de la Semana Negra de Gijón. Taxi és la seva nova obra, però ara prepara una novel·la amb el detectiu Pepe Carvalho com a protagonista.

Carlos Zanón Foto: Adrià Costa

Grècia, viatge de tardor (Brau Edicions)

22 de març



Xavier Moret va viatjar a Grècia per primera vegada a principis dels anys setanta. Des d’aleshores, hi ha tornat moltes vegades i ha viscut un conjunt d’experiències que ara enfila en un viatge literari que és també una invitació a contemplar el país hel·lènic més enllà de la crisi econòmica. Un relat que ens parla d’història, de mitologia, de cultura, de saviesa i, en definitiva, d’aquesta vida que omple tots els racons del país: de Micenas, Olímpia o Meteora a Santorini, Míkonos, Delos o Rodas.



L’autor: Xavier Moret, nascut a Barcelona el 1952, és periodista i escriptor. Reporter especialitzat en viatges del diari El Periódico, va ser anteriorment redactor de La Vanguardia i El País. Ha publicat reportatges i llibres de viatges com Amèrica, Amèrica, Bumerang (sobre Austràlia), Europa express o Islàndia. L’illa secreta, entre molts d’altres. A més, però, ha escrit ficcions literàries com L’americà que estimava Moby Dick, El manuscrit perdut, L’impostor sentimental o Qui paga, raja. A Doctor Pearson recrea l’aventura apassionant de l’enginyer nord-americà Frederick Stark Pearson, un dels grans impulsors de l’electrificació de Catalunya.



Paradisos oceànics (Rata Editorial)

5 d'abril



L’edició, el 1930, de Paradisos oceànics, va convertir Aurora Bertrana en una escriptora d'èxit. I és que, en aquest volum, descrivia el món exòtic de les colònies franceses d’ultramar en forma d’un gran reportatge amb imatges de les dones natives de la Polinèsia i descripcions dels costums dels habitants de la zona: des dels matrimonis forçats i la maternitat sense contractes a un concepte més lliure de la sexualitat. I és que, amb les seves paraules, va acostar els i les lectores catalanes a un món fins aleshores remot i perdut.



L’autora: Aurora Bertrana (1892-1974) era filla de l'escriptor Prudenci Bertrana i de Neus Salazar, va passar la infantesa a Girona, va estudiar música a Barcelona i va ser una pionera en formar part de formacions jazzístiques exclusivament femenines. Tot i que el seu pare no volia en principi que fos escriptora, va escriure novel·les, narrativa breu, literatura per a nens i nenes i llibres de viatge que la van convertir en una destacada cronista dels destins més exòtics.



L’editora: Iolanda Batallé és una professora, editora i escriptora llicenciada en Filologia anglesa i en Ciències de la informació i formada, a més, en direcció d'empreses. Va ser directora de l’Editorial La Galera, dedicada als lectors més joves, i després va llançar segells editorials com Rata, dedicat al públic adult. Xerrada a càrrec de l'editora Iolanda Batallé



Montecristo (Proa)

19 d'abril



Una aventura trepidant protagonitzada per republicans espanyols que han fugit del camp de concentració de Mauthausen. Un pres a punt de morir els ha posat sobre la pista de la mítica espasa de Carlemany i ells comencen a buscar-la a la catedral d'Aquisgrà i al castell de Himmler, on es veuran envoltats de nazis despietats i d’unes espies tan boniques com perilloses...



L’autor: Marc Pastor és un escriptor barceloní nascut el 1977. Forma part de la secció científica del cos dels Mossos d'Esquadra, una activitat que alterna amb l’escriptura de novel·les, bàsicament de gènere negre. Ha publicat obres com La mala dona (sobre la vampira de nens del Raval) o L’any de la plaga.

Marc Pastor parlarà de «Montecristo». Foto: Adrià Costa