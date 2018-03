Sí el candidat legítim Carles Puigdemont no pot ser investit, i a més ja hi ha renunciat provisionalment, crec que el millor candidat és Oriol Junqueras.

Estic segur que qualsevol dels diputats a la presó poden ser candidats i poden ser investits si tenen prou recolzament parlamentari

Però no és més que la meva opinió. Qualsevol candidat de consens, inclòs en Jordi Sánchez, será el meu candidat. Ja va sent hora de que tinguem un govern. Endavant, Roger Torrent!