​Barcelona revisa el Born per atreure més visitants i no «consagrar-lo» al 1714

Ja fa un any i mig des de la mostra d'estàtues franquistes que es va ubicar davant del centre cultural del Born. Especialment polèmic va ser l'exhibició del Franco eqüestre decapitat, que va retre tota mena d'atacs fins que va ser tombat, cosa que va fer retirar les obres exhibides. Preguntat per si n'han extret alguna lliçó, el comissionat de Programes de Memòria, Ricard Vinyes, ha recordat que la iniciativa formava part d'un cicle sobre la impunitat, i opina que, malgrat el desenllaç, "això no hauria d'impugnar en absolut" que més endavant es puguin utilitzar elements del patrimoni de la ciutat en exhibicions, sempre que no sigui per atzar sinó que s'emmarqui en un discurs determinat.

L'estàtua franquista del Born aquest dijous abans que la tombessin. Foto: Adrià Costa