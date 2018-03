El ple d'investidura de Jordi Sànchez serà el 12 de març, segons consta en l'escrit que ha presentat la defensa del candidat a la presidència de la Generalitat al Tribunal Suprem . Poc després, el president del Parlament, Roger Torrent, ha comunicat oficialment la data. El debat arrencarà a les deu del matí, a l'espera que els tribunals decideixin si Sànchez, empresonat a Soto del Real des del 16 d'octubre, pot assistir al ple.Torrent va decidir ahir proposar l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) després d'una ronda de contactes que li va servir per constatar que Sànchez és el candidat amb més suports -té garantits els vots de Junts per Catalunya (JxCat) i ERC-, malgrat que encara no té assegurada la majoria absoluta. La CUP, amb qui aquestes dues formacions hauran de negociar en les properes hores, va decidir dissabte que s'abstindria , però la llista de Carles Puigdemont espera fer-la canviar de criteri.La reunió de la mesa del Parlament d'aquest dimarts ha de servir per preparar el debat d'investidura, que reprèn el fil que es va trencar el 30 de gener quan Torrent, davant de la "manca de garanties" del ple sobre Puigdemont arran de les mesures cautelars del Tribunal Constitucional (TC), va ajornar el ple.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)