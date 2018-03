La defensa de Sànchez demana la seva llibertat per no «lesionar» l'autonomia de Catalunya

Jordi Sànchez parlant amb els Mossos d'Esquadra durant la protesta per l'entrada de la Guàrdia Civil al Departament d'Economia Foto: Adrià Costa

La defensa de Jordi Sànchez desplega tots els recursos que estan al seu abast per aconseguir que es pugui presentar a la investidura. A més d'haver demanat el seu alliberament al Tribunal Suprem, ha presentat un escrit davant del Tribunal Constitucional perquè derogui la presó preventiva i pugui ser proclamat president de la Generalitat. En els dos escrits llancen una contundent advertència: derogar la llibertat de Sànchez pot "lesionar l'autonomia" de Catalunya i alterar la voluntat de la majoria parlamentària perquè és el candidat que compta amb més suport.L'advocat Jordi Pina ha detallat que, quan Sànchez es va incorporar a les llistes de Junts per Catalunya, ja van presentar una demanda d'empara al TC perquè aixequés la presó preventiva que el manté a Soto del Real i garantís el seu dret de participació. La petició va ser admesa a tràmit i, tot i que el tribunal encara no s'ha pronunciat, la defensa va presentar nous escrits quan Sànchez era ja càrrec electe i ara que ha estat proposat com a candidat a la presidència de la Generalitat. En l'escrit presentat, utilitzen la mateixa argumentació sobre la qual el TC es va basar per deixar en llibertat els condemnats de l'assalt de Blanquerna, i és que la Fiscalia no s'ha pronunciat en contra de l'alliberament.Segons l'escrit presentat per la defensa de Sànchez al TC, no suspendre la presó preventiva "afectaria de manera irreversible" no només els seus drets individuals -llibertat, participació política, presumpció d'innocència- sinó als "drets dels ciutadans que van votar" els partits que promouen la seva candidatura. Però adverteix que també tindria "greus i irreparables efectes en el normal funcionament institucional de la Generalitat" perquè s'estaria impedint la investidura del candidat que compta amb més suport a la cambra. "S'estaria lesionant greument el dret de Catalunya a la seva autonomia", avisa.L'escrit afegeix que es pot produir, si es denega la llibertat de Sànchez, un "greu dany per a la credibilitat, nacional i internacional, d'un ordenament constitucional que diu estar basat en valors com la democràcia, la llibertat i el pluralisme polític".

"Amb les estadístiques del 2016, quan el TC admet a tràmit una petició, la lògica diu que no poden posar aquestes persones a la presó perquè al cap d'uns mesos els donen la raó", ha explicat Pina. El Tribunal Constitucional es reuneix aquest mateix dimarts amb altres assignatures pendents: el recurs del govern espanyol contra la investidura de Carles Puigdemont i el recurs del PSC perquè s'activi el rellotge de dos mesos per a la investidura abans de la convocatòria de noves eleccions.L'escrit presentat per Pina davant del TC se suma a la petició que ha fet al jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena perquè Sànchez quedi en llibertat. En cas que el jutge decideixi que ha de seguir en presó preventiva, l'advocat ha sol·licitat que que, en virtut dels articles 47 i 48 del reglament penitenciari, se li atorgui un permís per poder acudir al debat d'investidura, que previsiblement serà fixat per a la setmana que ve.En el document presentat al Suprem, la defensa argumenta que deixa en llibertat Sànchez és "la manera més adequada de garantir no només el ple respecte a la seva presumpció d'innocència, els seus drets polítics i els drets de qui els han escollit, sinó també de preservar el normal funcionament de les institucions catalanes i la plena legitimitat democràtica del futur executiu català".L'escrit també subratlla que ha quedat acreditada la voluntat de Sànchez d'actuar de manera "sempre pacífica i respectuosa". La seva candidatura a la presidència, sosté, és una "mostra evident de la voluntat, no només personal, sinó de tot el grup parlamentari, de respectar les decisions del Tribunal Constitucional encara que no es comparteixi el seu contingut". En aquest sentit, els advocats de Sànchez també fan notar al jutge Llarena que altres diputats encausats estan en llibertat mentre que el seu client no.En cas de concedir la llibertat a Sànchez, els advocats demanen un permís perquè pugui assistir al ple d'investidura. Recorden el precedent del membre d'ETA Juan Carlos Yoldi, a qui se li va permetre assistir al ple d'investidura. En ell cas, però, era clar que el candidat no seria lehendakari. Denegar el permís a Sànchez suposaria, alerta l'escrit, "aplicar l'absurda regla que els candidats previsiblement perdedors sí mereixen permís i, en canvi, els que poden guanyar la votació no poden sortir de la presó".Com en l'escrit al TC, adverteixen que s'estaria alterant la voluntat de la majoria parlamentària i "impedint de forma irreversible a un Parlament proclamar com a president a aquell candidat que compti amb el suport de més diputats".

