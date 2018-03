L'estat espanyol concedirà visats als esportistes de Kosovo, un país que no reconeix

Recreació virtual de la nova Anella Mediterrània Foto: ACN

L’estat espanyol concedirà visats als esportistes de Kosovo perquè puguin participar en els Jocs Mediterranis que es faran aquest estiu a Tarragona, segons ha avançat RAC1 . Espanya és un dels trenta països del món que, juntament amb Sèrbia i Rússia, encara no han reconegut la independència del país balcànic.Com a dada curiosa, cal dir que el Comitè Olímpic Espanyol sí que ja havia reconegut abans el Comitè Olímpic Kosovar i per això els atletes d’aquest país ja constaven com a inscrits als Jocs de Tarragona.Però com que Espanya no reconeix Kosovo, no hi té tractes diplomàtics, hi havia el risc que els esportistes del país no poguessin entrar a l’estat. Per desfer aquest incident, el Comitè Olímpic Internacional va enviar una carta al ministre Íñigo Méndez de Vigo per demanar-los aquests visats. La carta no va obtenir resposta.Però ara, segons informa l'emissora, les coses han canviat. L'estat espanyol, que continua sense reconèixer la independència de Kosovo, ha enviat una carta al Comitè Olímpic Internacional en què els confirma que sí, que els membres de la delegació de Kosovo tindran els visats per ser el 22 de juny a Tarragona.

