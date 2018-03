El bisbe de Sant Sebastià afirma que el dimoni està dins de la causa feminista

El bisbe de Sant Sebastià, José Ignacio Munilla, ha fet unes polèmiques declaracions sobre la vaga feminista del 8-M. Al seu judici, el "feminisme de gènere té com a víctima la pròpia dona i a la pròpia causa feminista" i això implica que "el dimoni ha ficat un gol des de les seves pròpies files". Així ho ha assegurat sense pèls a la llengua a Radio María , on també ha sentenciat que, en assumir "la ideologia de gènere", el feminisme "s'ha fet l'harakiri".Segons el bisbe, el feminisme que ha portat a l'organització de la vaga del 8-M "perjudica les mateixes dones". De fet, diferencia dos tipus de feminisme: el "bo" i "sa" i el que està darrere de l'organització de la vaga del dijous.Munilla detalla que aquest tipus de feminisme "radical" és el mateix que defensa les causes de l'avortament lliure i gratuït -que considera la "tomba" de la dona-, el lesbianisme i el bisexualisme. "Hi ha un genocidi femení en la utilització de l'avortament contra la pròpia dona. Quan poses en marxa l'avortament com a reivindicació femenina, no pots dir per això s'avorta i per això no. Has posat en marxa una maquinària que t'autodestrueix", deixa anar.

