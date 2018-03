​El missatge de Jordi Sànchez a «The Times», el dia que ha estat nomenat candidat a presidir la Generalitat

"Els tribunals apliquen una filosofia política vestida de llei. La vulneració dels drets democràtics d'algunes persones és la vulneració dels drets de tothom. Mantenir-nos units és fonamental" les meves paraules al @thetimes via @BenEmmerson1 pic.twitter.com/Xcb1SYBlwM — Jordi Sànchez (@jordialapreso) 5 de març de 2018

Jordi Sànchez fa una crida a la unitat des de la presó d'Estremera. El diari britànic The Times parla amb Sànchez mitjançant l'advocat Ben Emmerson el dia que Junts per Catalunya i Esquerra Republicana han comunicat la seva candidatura al president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent. L'article presenta Sànchez com el líder independentista assenyalat com el "pròxim president de Catalunya".Sànchez assegura al rotatiu que els tribunals espanyols estan sent manipulats pel govern del Partit Popular. "Els tribunals estan aplicant filosofia política disfressada de llei", diu, i afegeix que "la violació dels drets democràtics d'algunes persones es una violació dels drets de tothom. La unitat és fonamental".Segons The Times, Sànchez considera que els partits independentistes estan units malgrat les recents disputes que han tingut com a objecte precisament la presidència de la Generalitat.

