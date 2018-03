En marxa el projecte turístic «Vies Blaves» que resseguirà 250 quilòmetres del Llobregat

Castells ha evitat concretar les previsions que hi ha de cara a començar les primeres obres sobre el terreny i ha destacat que la iniciativa es troba ara en una "fase de plantejament" i que "és un projecte singular" perquè s'està treballant a la vegada "amb el projecte executiu i constructiu" de manera que "s'innova" en la manera que Generalitat i Diputació fan camí plegades.

L'aprovació definitiva del Pla Director Urbanístic (PDU) del projecte que farà transitables les lleres dels rius Llobregat, Anoia i Cardener es preveu per al primer trimestre de 2019. El director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, i el vicepresident segon de la Diputació de Barcelona i responsable de l'àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Marc Castells, han presentat aquest dilluns a Berga l'avanç del pla urbanístic de les Vies Blaves amb què es crearan 243 quilòmetres de camins per a vianants i mitjans no motoritzats al Llobregat i els seus afluents.Castells ha evitat concretar les previsions que hi ha de cara a començar les primeres obres sobre el terreny i ha destacat que la iniciativa es troba ara en una "fase de plantejament" i que "és un projecte singular" perquè s'està treballant a la vegada "amb el projecte executiu i constructiu" de manera que "s'innova" en la manera que Generalitat i Diputació fan camí plegades.





L'objectiu, segons Castells, és posar en valor "el paisatge bucòlic" de la zona, però també "el patrimoni industrial, cultural i gastronòmic" a favor "d'un turisme actiu i d'un senderisme de molta qualitat". La inversió corre a càrrec de la Diputació de Barcelona, mentre que tot el que són aspectes de plantejament ho porta el departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat.

Presentació de l'avanç del Pla Director Urbanístic de les Vies Blaves a Berga, aquest dilluns.



Marc Castells ha definit les Vies Blaves "com un dels projectes més emblemàtics que farà la Diputació de Barcelona" i "com un projecte de mancomunitat que va més enllà de qualsevol legislatura, que és un projecte de país que ha d'unir Castellar de n'Hug amb el mar" amb itineraris que es podran fer a peu, a cavall o en bicicleta.

Un projecte inèdit al sud d’Europa

Les Vies Blaves discorreran per 58 municipis de set comarques amb una població de més de 400.000 habitants. La Diputació de Barcelona va decidir engegar el projecte el 2015 i la Generalitat és ara l'encarregada de la tramitació i coordinació del Pla Director, que ha de crear un marc urbanístic adequat per recuperar, difondre i fer accessible" els diversos paisatges culturals i naturals situats al llarg de les lleres dels rius", segons han defensat també aquest dilluns a Berga els representants d'ambdues institucions.



El PDU estructura les Vies Blaves en tres elements que conformen els camins i en proposa criteris d'ordenació. En primer lloc, hi ha la via, "que es concep tant com un camí físic, amb els requisits d'accessibilitat que això comporta, com de manera que esdevé un recorregut i un relat per l'evolució del paisatge i el patrimoni". Llavors, també es planteja un total de 35 portes d'accés, que són els punts d'entrada a la via i de concentració de serveis de mobilitat, seguretat i tècnics. I, finalment, hi figuren els nodes que són els encreuaments que tindran les Vies Blaves amb d'altres camins històrics, rutes turístiques o senders de Gran Recorregut (GR).



"També s'aprofiten i es condicionen camins existents", ha detallat el president del Consell Comarcal del Berguedà, David Font. Font ha afirmat que "no podem deixar passar la oportunitat de fer reviure l'entorn d'aquesta via blava, fer reviure tot el que ha estat" en referència al passat industrial de les colònies industrials, però també al patrimoni natural i cultural de la comarca.



El document, en aquesta fase d'avanç, no defineix encara el traçat definitiu de la via ni el número i ubicació concreta de portes i nodes, sinó que en fa una proposta que s'haurà de treballar juntament amb els municipis situats al llarg de les Vies Blaves. Font ha demanat així als alcaldes de la comarca que "agilitzin al màxim" els arranjaments i modificacions que permetran tirar endavant uns camins dels quals “el Berguedà ha de poder ser de les primeres comarques beneficiades". Segons David Font, hores d'ara tota la ruta per la comarca "està resolta" però s'ha de lligar amb les unitats urbanístiques que es corresponguin.

Uns 45 milions d'euros d'inversió

Les Vies Blaves s'estructuraran en tres branques. La Via Blava del Llobregat recorrerà 140,5 quilòmetres des de les fonts del riu, a Castellar de N'Hug, fins a Martorell, unint indrets com Sant Benet de Bages, Montserrat i 15 colònies tèxtils. El recorregut principal es podrà completar amb fins a gairebé 90 quilòmetres més de possibles variants i enllaços. Es proposen 16 portes. La Via Blava Llobregat suposarà una inversió de 22 milions d'euros.



Però també hi haurà la Via Blava del Cardener, on s'habilitaran 54,7 quilòmetres d'itineraris pel Bages, entrant a la demarcació de Barcelona per Cardona i confluint amb la Via Blava Llobregat a Castellgalí. La inversió prevista és de 10 milions d'euros i s'indiquen 7 possibles portes d'accés. I també la Via Blava de l'Anoia, que seguirà el riu al llarg de 48 quilòmetres per l'Anoia, l'Alt Penedès i el Baix Llobregat. Començarà a Jorba i s'unirà a la Via Blava Llobregat a Martorell, amb un total de 12 possibles portes i requerirà una inversió de 12 milions d'euros. La inversió total a les tres branques de projecte s'acostarà als 45 milions d'euros.

Exemple de proposta de Via Blava. Properes reunions Després de la presentació al Berguedà, que ha estat la primera que han realitzat Diputació i Generalitat, el dijous 8 de març s'explicarà el projecte a Manresa per als ajuntaments propers del Cardener i del Llobregat; mentre que el divendres 9 de març s'informarà als municipis de l'àrea d'influència del riu Anoia. El disseny de les Vies Blaves es du a terme mitjançant aquest pla director urbanístic, una figura que és de planejament supramunicipal amb un gran nivell de detall. Les aportacions que es recullin durant aquestes sessions de presentació al territori i de consulta als ajuntaments serviran per enriquir el document. Com tots els PDU, un cop hagi rebut l'aprovació inicial se sotmetrà a informació pública i a l'audiència dels ajuntaments. Per tal de coordinar tots els treballs, s'ha posat en marxa una comissió de seguiment amb representants de la Generalitat, la Diputació i l'equip redactor.

