La petició de Puigdemont a la ciutadania per protegir la diversitat lingüística a Europa

Ja he signat la Iniciativa Ciutadana Europea #MinoritySafepack (@MSPI_EU) per a una millor protecció de la diversitat lingüística i cultural per part de la Unió Europea i els Estats Membres.



Signeu i passeu-ho si us plau! https://t.co/88BSbxh4xG — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 5 de març de 2018

El govern espanyol, amb una clara voluntat ofensiva contra l'escola catalana, ha aconseguit posar sobre la taula el debat lingüístic. En aquest sentit, el president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, ha fet una petició als seus usuaris de Twitter per protegir la diversitat lingüística i cultural no només a Catalunya i Espanya, sinó a tot Europa.Puigdemont ha donat suport a la iniciativa Minority Safe Pack , que busca un milió de signatures arreu de la Unió Europea per exigir a l'administració comunitària i a tots els estats membres un major respecte i una major implicació en la protecció de la diversitat d'idiomes i cultures internes del vell continent. "Signeu i passeu-ho, si us plau!", demana el fins ara cap de l'executiu català.

