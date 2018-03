Cs considera una «broma de mal gust» per enfrontar-se a l'Estat la candidatura de Sànchez

El líder del PSC, Miquel Iceta, reunit amb el president del Parlament, Roger Torrent Foto: @socialistes_cat

Xavier Domènech, reunit amb el president del Parlament, Roger Torrent Foto: Sara González

Xavier García Albiol, reunit amb Roger Torrent aquest dilluns Foto: @PPCatalunya

Cap dels grups de l'oposició veuen viable que Jordi Sànchez sigui investit president de la Generalitat. Ciutadans ha titllat de "broma de mal gust" la candidatura de l'expresident de l'ANC, que considera que l'independentisme només planteja com a via per alimentar l'"enfrontament" amb l'Estat. "Aquesta és una manera d'allargar el procés i de seguir en l'embolic", ha sentenciat la líder del partit taronja al Parlament, Inés Arrimadas.La dirigent, guanyadora de les eleccions del 21-D però sense majoria per ser escollida presidenta, ha estat l'última dirigent en reunir-se amb Roger Torrent en la ronda de contactes d'aquest dilluns al Parlament. "Puigdemont ordena i Torrent executa. El president del Parlament és l'emissari de Puigdemont", ha etzibat Arrimadas, que ha recordat que Sànchez no pot presidir la Generalitat perquè sobre ell recauen "greus causes amb la justícia i està a la presó". Ha recordat que, de fet, el propi Puigdemont va afirmar que no era viable governar si s'està privat de llibertat."Torrent no pensa en 7,5 milions de catalans, si no en un que està a Brussel·les. Ens indigna aquesta farsa. Ningú vol que Sànchez sigui president", ha insistit la dirigent de Cs, que assegura haver "constatat" que l'independentisme no té "un acord" i que ni tan sols vol, en realitat, que Sànchez sigui el president de la Generalitat. "Simplement volen més embolics, més 155 i més fractura social", ha deixat anar Arrimadas, que ha instat Torrent a posar en marxa el rellotge dels dos mesos per triar un president o presidenta abans de convocar noves eleccions.El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha volgut deixar clar que l'opció de Sànchez "no convé" arran de la situació de presó preventiva. "No s'han d'atorgar responsabilitats de Govern a persones que no la poden exercir amb plenes facultats", ha destacat Iceta, que ha insinuat que la investidura de l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana podria no celebrar-se perquè el jutge li podria vetar l'assistència al ple del Parlament per sotmetre's al debat amb la resta de grups."La legislatura serà molt complicada", ha vaticinat el dirigent socialista, referint-se al clima existent entre JxCat, ERC i la CUP, i ha fet una crida a escollir entre dos escenaris: la "República de Brussel·les" o la "legalitat catalana". "Els anticapitalistes no estan a favor del plantejament general de les altres dues formacions, i això fa preveure mal viure", ha destacat Iceta, que ha insistit a "no especular" en si hi haurà una celebració de la investidura arran de la situació judicial del candidat.Durant la reunió que ha mantingut amb Torrent, el líder dels "comuns", Xavier Domènech, ha reiterat que el seu grup no facilitarà "ni per activa ni per passiva" la investidura d'un candidat de Junts per Catalunya. El cap de files de Catalunya en Comú ha recordat que va ser el mateix Puigdemont qui va assegurar que no es podia ser president de la Generalitat des de la presó i que, per tant, que ara es proposi Jordi Sànchez demostra que "no hi ha una estratègia clara" per desbloquejar la investidura.Domènech no ha aclarit si el grup faria algun gest si ERC fa el pas de formalitzar un candidat republicà a la presidència de la Generalitat. S'ha limitat a dir que aquest escenari no es dona perquè ERC té un "acord segellat" amb Junts per Catalunya. Amb tot, ha donat la benvinguda a la proposta de Tardà de teixir aliances tant amb els "comuns" com amb ERC. El líder dels "comuns" ha insistit que ell porta temps defensant una aliança entre el "catalanisme d'esquerres i el catalanisme popular". "Tenim la mà estesa al posicionament estratègic de Tardà", ha afirmat. Això sí, ha fet notar que aquest pronunciament entra "en contradicció" amb el pacte amb JxCat.El PP ha demanat a Torrent que no tiri endavant la candidatura de Sànchez perquè "està condemnada al fracàs". Així ho ha dit el líder del PP a Catalunya, Xavier García Albiol, després de reunir-se amb el president del Parlament, que ha recordat també que, en aquest cas, no és un jutge qui frenaria el fracàs de la investidura sinó "els socis de la CUP", que ja han dit que no hi donarien suport en cas que s'arribés a votar Sànchez. "A no ser que el que busquin sigui la confrontació amb l'Estat per seguir alimentant el relat victimista", ha etzibat el dirigent popular.Els populars donen per fet que els dos mesos per investir un president ja han començat a córrer un cop Torrent ha donat per descartada la candidatura de Carles Puigdemont i ha obert una nova ronda de contactes. Albiol ha insistit que no es pot proposar cap candidat que tingui assumptes pendents amb la justícia "per delictes greus" i ha lamentat que el Parlament torni a estar "condicionat i bloquejat per un partit antisistema" com és la CUP.

