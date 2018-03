De nou Llarena

Ja hi ha candidat formal a la presidència de la Generalitat. Es tracta de Jordi Sànchez. Ha de superar, però, dos obstacles que no són pas menors. El primer és el del Tribunal Suprem. El jutge Pablo Llarena rebrà avui un escrit de la defensa de l'expresident de l'ANC per tal que el deixi sotmetre's a la investidura. Haurà de justificar molt bé perquè Sànchez pot ser diputat i no president i perquè és un diputat amb menys drets que els altres. I és que tots els seus companys poden, llevat d'Oriol Junqueras, també empresonat, optar a la presidència si assisteixen a la investidura. El segon obstacle que haurà de superar és el veto de la CUP, que no té ganes de donar suport a cap candidat del PDECat . Fins on sé, Carles Puigdemont –que tenia el seu aval- encara hi milita i qui no ho fa és Sànchez. En tot cas la CUP prioritza el programa de govern i això encara s'està coent. Hi ha marge per negociar.Sí que hi ha avenços en el repartiment de les àrees de gestió. ERC té més suport que el 2015 i sumarà a la sanitat una altra molt potent, en aquest cas Ensenyament, una cartera clau en plena ofensiva espanyolista contra la immersió. El 80% del pressupost, i les àrees més socials, seran a les seves mans. Sobre la ronda de consultes per investir el pres Sànchez, una imatge que a Madrid no volen ni contemplar haver de gestionar, podeu llegir la crònica de. I sobre què cal fer a partir d'ara l'article d'opinió del diputat d'ERC, que probablement tornarà al Govern,. Del moment polític també us aconsello altres tres articles d'opinió: el dea "La veu de Nació" sobre el rol de l'ANC i, en relació a la possible repetició d'eleccions degut al bloqueig actual, el de a favor de que passi i el de en contra . El debat és ben viu, i m'atreveixo a dir que és sa i necessari!



Qui ja no participa d'aquest debat intern perquè n'està ben desmarcat és l'exconseller Santi Vila. Avui arriba a les llibreries el seu dietari D'herois i traïdors. És sincer i també descarnat. "No aguanto més tota aquesta tropa", li va dir a Puigdemont quan li va presentar la renúncia el 26 d'octubre. La frase hauria estat un bon títol pel llibre. "I et penses que jo sí?", li va preguntar de forma retòrica Puigdemont, que ara intenta mantenir viva la República des de Waterloo. Les perles del llibre les podeu llegir en aquest recull d'Oriol March Félix Sanz Roldán, el general de l'exèrcit que dirigeix el Centre Nacional d'Intel·ligència, el servei secret espanyol, compareix aquesta tarda a la comissió de Secrets Oficials del Congrés. A porta tancada, i sense que els portaveus dels grups en puguin explicar el contingut, explicarà (o això hauria de fer) què sabia i que no de l'imam de Ripoll que va fanatitzar la cèl·lula dels atemptats del 17-A. Es Satty va ser confident del CNI. ERC i el PDECat han intentat que les explicacions (d'ell o del ministre José Ignacio Zoido) siguin públiques i que el tema s'investigui, però el PP i el PSOE s'hi han negat. Les eleccions italianes de diumenge van donar peu a la victòria d'una formació populista, el Moviment 5 Estrelles, i a un escenari de governabilitat complicat però decantat a la dreta. De moment, ahir ja va plegar l'exprimer ministre Matteo Renzi. A CTXT.es el professor d'Història Contemporània de la UABfeia a l'article "El terratrèmol italià" un bon retrat de la situació i augurava una legislatura curta.Les mentides (o les mitges veritats) tenen les potes molt curtes. És el que li va passar ahir a Xavier Domènech, portaveu dels "comuns" al Parlament. La seva oferta política no acaba de sortir-se'n. I Podem a Catalunya encara menys. Per això ha optat per ser ell en persona qui es presenti a les primàries del partit morat amb l'objectiu de fusionar-lo després amb el partit que lideren amb Ada Colau per posar una mica d'ordre en tot plegat. Ho vam explicar la setmana passada , diversos mitjans se'n van fer ressò i fins i tot ja hi ha un manifest avalant-lo de militants de Podem. Ahir, en ser preguntat en roda de premsa va dir que encara s'ho pensava i va descol·locar més d'un. Hores després ho va comunicar a l'executiva del partit i va concedir una entrevista a Europa Press explicant-ho. Alguna esquerra és experta en exigir transparència però no en aplicar-se-la.El futbol, procedent d'Anglaterra, es va introduir a l'Estat a finals del segle XIX. El Barça es va fundar el 29 de novembre de 1899. Dos anys i mig després, el 6 de març de 1902, avui fa 115 anys, es va constituir oficialment elEls fundadors i primers presidents, paradoxalment, van ser dos germans catalans -Joan i Carles Padrós-, de Barcelona i establerts a la capital espanyola. Ho recordem amb bon humor, amb el vídeo del gag del Crackòvia de TV3 . La primera junta va establir l'uniforme: samarreta i pantalons blancs, mitges i gorra blaves, i una banda morada a l'escut. Dos mesos després de la seva fundació va debutar en competició i va derrotar per 3-1 el que seria l'etern rival, el Barça, en la primera edició de la Copa del Rei. El club té un palmarès impressionant: 12 Copes d'Europa, dos mundials de clubs, dues Copes de la UEFA, 32 lligues i 19 Copes del Rei.No ens movem del món del futbol perquè un 6 de març de 1959 naixia a Alcoi, al País Valencià, Francisco José Carrasco Hidalgo, conegut com el. Va debutar al primer equip del Barça el 1979 i s'hi va estar fins el 1989, quan va passar al Sochaux francès. Carrasco va ser una icona del Barça dels 80, que va guanyar una Lliga i protagonitzar grans moments per la història de club com els fitxatges de Maradona i Schuster com a jugadors i de Cruyff com a entrenador. Per a la història del Barça quedarà la seva imatge el 1979 aguantant la pilota al córner gairebé tres minuts a la final de la Recopa a Basilea contra el Fortuna de Düsseldorf i també una imatge més lletja, la del motí de l'Hespèria de 1988, quan els jugadors es van rebel·lar contra la directiva de Josep Lluís Núñez per temes econòmics. Va ser l'argument per fer net. Actualment fa de comentarista.

