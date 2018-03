«La República», el nou setmanari que neix aquesta primavera per fer periodisme polític a foc lent

Membres que formaran part del setmanari La República Foto: Cedida

Els mitjans de comunicació neixen, moren i es transformen. En els darrers temps s'ha parlat d'una època amarga per a moltes empreses periodístiques, però altres troben la motivació que els torna a portar al quiosc i, seguint la justa actualitat, també a la pantalla del mòbil i a les tauletes. Aquest és el cas del nou setmanari que s'està cuinant de la mà d'una quinzena de periodistes, majoritàriament provinents de El Punt Avui, diari immers en un expedient de regulació d'ocupació, i que s'anomenarà La República.I és que després de proclamacions i renúncies, i d'un important huracà polític a Catalunya que va calmar-se amb les darreres eleccions, La República neix amb voluntat d'explicar els nous escenaris que s'obren a foc lent, segons ha explicat aCarles Ribera, qui serà el seu director. Es té previst que el setmanari surti el 28 d'abril amb un número zero, i que a partir del 26 de maig ja es pugui trobar als quioscs, cada dissabte.Aquest nou mitjà de comunicació es podrà comprar setmanalment. Ribera serà el director i Pere Bosch el director adjunt. Ribera va ser vicedirector d'El Punt Avui i va passar després a treballar al gabinet de Santi Vila. En les últimes eleccions, va ser candidat de Junts per Catalunya per Girona. Bosch, periodista format a El Punt, va ser alcalde de Banyoles i diputat al Parlament per ERC abans de tornar al diari.Pel que fa a les rutines, tindrà informació general, però sense seguir l'actualitat estricta que, segons ha remarcat Ribera, ja cobreixen altres mitjans i optarà pels reportatges i les entrevistes en profunditat preferiblement de tipus polític. Editorialment el setmanari intentarà "normalitzar" el concepte de la República catalana arreu del país.Un dels dubtes lògics que suscita la creació d'aquest nou setmanari serà la relació que tindrà amb El Punt Avui, ja que el gruix dels seus redactors en són extreballadors i compartiran espai físic a Girona. En aquest sentit, quin paper ocuparà i si podria trepitjar el terreny de l'edició mensual de cultura Presència cas que acabés convertit en suplement dominical del diari. Segons Ribera, no neixen amb aquest objectiu, més enllà de la pura competència que hi pot haver amb qualsevol altre mitjà.No obstant això, no descarta que el setmanari tingui relació amb el rotatiu diari, malgrat que ha puntualitzat que l'editora de La República és la cooperativa laboral Maig 2011.El nou moviment mediàtic sorgeix pocs mesos després que s'hagin anunciat expedients de regulació d'ocupació (ERO) a El Punt Avui i El Periódico, que podrien comportar acomiadaments de fins a 200 periodistes d'aquestes dues capçaleres històriques.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)