El director del CNI explica avui al Congrés les vinculacions amb l'imam de Ripoll

Félix Sanz Roldán, en una imatge d'arxiu. Foto: Europa Press

El Congrés rebrà aquest dimarts el director del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), el general Félix Sanz Roldán, perquè doni compte a la Comissió de Despeses Reservades dels contactes que va tenir l'espionatge espanyol amb Abdelbaki Es Satty, l'imam de Ripoll considerat cervell dels atemptats de l'agost a Barcelona i Cambrils.El novembre, el mateix Sanz Roldán va demanar comparèixer en l'esmentada comissió per explicar, a porta tancada, aquest assumpte, però des de llavors la presidenta del Congrés, Ana Pastor, que presideix també aquest òrgan, no l'havia convocat. L'última vegada que es va reunir la Comissió de Despeses Reservades, de la qual formen part els set diputats (un per grup) autoritzats pel ple del Congrés per conèixer secrets oficials, va ser el 14 de desembre per rebre la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, que va explicar la presumpta ingerència russa a Catalunya. Algunes forces parlamentàries, com el PDECat, esperaven que per a aquest mateix dia també s'hagués citat al director del CNI, però l'ordre del dia d'aquella sessió només incloïa la presència de la número dos de l'executiu.L'objecte de la convocatòria és detallar la vinculació dels serveis secrets espanyols amb l'imam de Ripoll, que va morir en l'explosió de la casa d'Alcanar hores abans que els gihadistes atemptessin a La Rambla de Barcelona. El CNI ha defensat que va contactar amb l'imam "seguint els protocols", quan aquest complia el 2014 una condemna a la presó de Castelló per tràfic de drogues, però ha recalcat que Es Satty en cap cas va ser un confident, com va publicar El País A la compareixença estan convocats Ana Pastor, i els diputats del PP Rafael Hernando, del PSOE Margarita Robles, d'Unidos Podemos Irene Montero, de Ciutadans Juan Carlos Girauta, d'ERC Joan Tardà, del PNV Aitor Esteban, i del PDECat-Grup Mixt Jordi Xuclà.

