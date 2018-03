S'escapa d'un control, envesteix contra una patrulla dels Mossos i triplica la taxa d’alcoholèmia

El cotxe dels Mossos després de la topada amb el vehicle del condutor begut Foto: Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest diumenge a Bellvei (Baix Penedès) un home, de 21 anys, de nacionalitat espanyola i veí de l'Arboç, com a presumpte autor d'un delicte de conducció temerària, conduir sota els efectes de l'alcohol, un delicte lleu de danys i un delicte de resistència i desobediència als agents de l'autoritat.Els fets van tenir lloc ahir al matí en el marc d'un control d'alcoholèmia situat a la carretera C-31 al Vendrell. Un agent va ordenar un vehicle que s'aturés en la zona prevista per fer les proves però el conductor del turisme no va fer cas al policia i va accelerar per fugir del lloc.Ràpidament, una de les patrulles va sortir darrere del conductor escàpol i, mitjançant senals lluminoses i acústiques, va intentar aturar-lo. Els agents van veure com el conductor, lluny d'aturar el vehicle, augmentava la velocitat i avançava un cotxe sense respectar els senyals de circulació.Després de deixar la C-31 i passar per l'N-340, el vehicle fugit va entrar al municipi de Bellvei. La patrulla de trànsit va aconseguir col·locar-se al costat d'ell a l'altura del carrer Martí Pol. Llavors, el conductor del vehicle escapolit va fer un cop de volant brusc i va impactar contra el vehicle policial. Després de la topada, els vehicles van quedar aturats. Tot i la col·lisió, ni els agents ni els ocupants del vehicle escapolit no van resultar ferits.Immediatament, els mossos van identificar els dos ocupants del vehicle. En les proves d'alcoholèmia, el conductor va donar positiu amb una taxa de 0,82 mg/l, tres vegades més de la permesa que està establerta en 0,25 mg/l.El detingut ha passat avui a disposició del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia del Vendrell i ha quedat en llibertat amb càrrecs.

