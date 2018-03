La Diputació de Barcelona defensa la importància vital dels camins i carreteres locals

Més de 250 tècnics, professionals i responsables polítics del sector viari d’arreu de l’Estat participen fins dimecres en el I Congrés Internacional de Camins i Carreteres Locals que se celebra a Barcelona organitzat per la Diputació de Barcelona . L’encontre, que ha estat inaugurat aquest matí pel diputat d’Infraestructures Viàries i Mobilitat, Jordi Fàbrega, vol ser un fòrum de debat sobre els camins d’àmbit municipal, comarcal i provincial, així com els plans zonals de les xarxes viàries.En la inauguració del Congrés, Fàbrega ha volgut ressaltar la importància de les vies locals com a element que garanteix una igualtat d’oportunitats pel conjunt de persones que viuen en el territori i garantir el seu dret a la mobilitat. En aquest sentit, Fàbrega ha dit que "quan parlem amb les persones del país, la principal demanada és sempre la mateixa: tenir els mateixos drets i serveis que les persones que viuen en l’àmbit metropolità. I és gràcies a unes bones infraestructures viàries que es pot garantir tant l’activitat econòmica com l'accés a tots els serveis en l’àmbit rural".El diputat també ha fet referència al programa d’ajuts en l’arranjament de camins municipals de la Diputació de Barcelona i ha recordat que s’està ultimant el Pla zonal de carreteres, que detalla els actuals camins municipals que tenen funció de carretera pel fet que compleixen, com a mínim, amb un dels vuit criteris que l’actual Reglament de carreteres. Així, per a que un camí municipal esdevingui carretera i formi part de la Xarxa local de carreteres de la Diputació suposa una inversió econòmica per adequar-lo a temes com ara el ferm, les contencions, el traçat o la senyalització.El programa del Congrés de Camins i Carreteres Locals que se celebrarà fins dimecres, dedicarà sessions específiques per debatre l’estat actual de la xarxa de camins, especialment pel que fa a la seva titularitat, la recuperació i les inversions que han de realitzar les diferents administracions públiques, ja siguin municipals, comarcals, provincials o d’àmbit estatal.En la sessió de dimarts es presentarà el Pla zona de la Xarxa de Carreteres Locals de la Diputació de Barcelona, amb una taula rodona i posterior debat amb alcaldes i presidents de consells comarcals.Finalment, dimecres, tindrà lloc una trobada internacional al voltant dels temes abordats en les dues jornades anteriors, en la que hi participaran diversos especialistes que analitzaran la gestió participativa dels camins com a béns comuns, així com la seva regulació, països com França i el regne Unit: La jornada acabarà amb una taula rodona sobre competència administrativa en la gestió de xarxes de camins en la que intervindran professors i especialistes europeus.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)