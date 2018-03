Busquen un home de 87 anys desaparegut a Barcelona

Imatge de l'home desaparegut des de dissabte.

Els Mossos d'Esquadra busquen des de dissabte un home de 87 anys, que dissabte no va tornar a casa, després de sortir a passejar per la zona del Carmel, al barri barceloní d'Horta, segons ha confirmat a família i la policia catalana al.El desaparegut, Indalecio Pareda Campo, pateix alzheimer i havia sortit a fer la volta que sovint realitzava. Al veure que no tornava, la família va denunciar la seva desaparició als Mossos, que tenen una investigació oberta per esbrinar què ha passat.De moment, familiars i amics han mobilitzat el teixit veïnal de la zona, i també s'ha fet difusió a través de les xarxes socials.

